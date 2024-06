Hannover. Auf seiner letzten großen zusammenhängenden Tour macht die Deutschrock-Legende am Samstag Station in Hannover. Das müssen die Fans wissen.

Mehr als ein halbes Jahrhundert Showgeschäft, ab dem 30. August 75 Jahre alt – Peter Maffay ist eine deutsche Rocklegende und will es noch einmal wissen: Am Samstag, 22. Juni, tritt er in der Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover auf. Das Konzert auf seiner „We love Rock‘n‘-Roll-Farewell“-Tour ist eines seiner letzten. Nach Angaben von Maffay ist die Tour, die am 15. Juni in Lingen mit einem Warm-Up-Konzert startet und am 21. Juni offiziell in Rostock beginnt, die letzte größere Konzertreihe. Das Stadion in Hannover ist ausverkauft – genauso wie derzeit 11 der 14 weiteren Events. In unserer Übersicht gibt es alle Infos zur Show in der Landeshauptstadt.

Peter Maffay in Hannover: Das erwartet die Konzertbesucher

Auf der Farewell-Tour von Peter Maffay blickt der Altmeister gemeinsam mit seinen vielen Hunderttausend Fans musikalisch auf seine Karriere zurück. Das Repertoire der Konzerte besteht aus Songs, „die den Konzertbesuchern in 55 Jahren Spaß gemacht haben“, sagt Maffay. Als Special Guest tritt im knapp dreistündigen Showprogramm US-Star Anastacia auf, mit der er „Just You“, die englische Coverversion seines Hits „So bist du“, einsang.

Beim Tourauftakt in Lingen standen folgende Lieder auf der Setlist: Schatten in die Haut tätowiert / Carambolage / Du / Samstagabend in unserer Straße / Weil es dich gibt / Und es war Sommer / Wenn wir uns wieder sehen / Eiszeit / Liebe wird verboten / Größer als wir / Glaub an mich / Abenteuer / Spuren einer Nacht / Zwei in einem Boot / Josie / Gelobtes Land / Der Mensch, auf den du wartest / Just You / Left Outside Alone / I‘m Outta Love / You shook me all night long / Nessaja / Über sieben Brücken musst du gehen und als Zugabe Sonne in der Nacht.

Peter Maffay bei einem Pressetermin im September 2023, als er seine Farewell-Tournee vorstellte. © dpa | Rolf Vennenbernd

Gibt es noch Karten für das Konzert von Peter Maffay in Hannover?

Die regulären Tickets im Steh- und Sitzplatzbereich sind allesamt ausverkauft. Es gibt allerdings noch eine Handvoll Business-Seat-Packages, die bis Samstag auch verkauft sein dürften. Sie kosten 359,50 Euro. Karten gibt es bei Eventim und anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie gelten übrigens im gesamten Tarifgebiet des GVH, und zwar drei Stunden vor Veranstaltungseinlass, also ab 14.30 Uhr, bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrkarte in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wann ist Einlass, wann beginnt das Konzert? Die wichtigsten Zeiten am Konzerttag

Für etwa 40.000 Zuschauer ist beim Konzerttag Platz im Stadion. Es braucht bekanntermaßen ein bisschen, bis so viele Personen durch die Einlasskontrollen durch sind. Aus dem Grund beginnt der Einlass zweieinhalb Stunden vor Konzertbeginn, also um 17.30 Uhr, Konzertbeginn ist dann um 20 Uhr. Der Konzertabend endet vermutlich gegen 23 Uhr.

Tipps für bewegungseingeschränkte Konzertbesucher mit Rollator

Der lokale Konzertveranstalter Hannover Concerts empfiehlt bewegungseingeschränkten Personen mit Rollator, ein Sitzplatzticket für den Unterrang zu kaufen, idealerweise möglichst nah am Gang. Der Oberrang sei mit einem Rollator nicht erreichbar, da es keine Aufzüge gibt. Im Innenraum seien sie wegen baupolizeilicher Vorgaben nicht erlaubt. Karten für den Rollstuhlbereich seien ausschließlich Rollstuhlfahrern vorbehalten. Wenige Stufen seien auf jeden Fall zu überwinden.

Anfahrt mit Straßenbahn, Bus und Auto – das müssen Maffay-Fans beachten

Wichtig für Autofahrer: Der Schützenplatz steht aufgrund des Schützenfest-Abbaus nicht als Parkplatz zur Verfügung. In unmittelbarer Stadionnähe gibt es somit keine Parkfläche. Daher werden die Besucher gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Zur Heinz-von-Heiden-Arena fahren die Straßenbahnlinien 3, 7 und 9 (Haltestelle Waterloo), die Straßenbahnlinien 3, 7, 17 (Haltestelle Stadionbrücke) und die Buslinien 100/200 (Haltestelle Stadionbrücke). Besucher mit Tickets für den Eingang Nord (Blöcke, W1-7, S5-9) und den Eingang Ost (O1-O17 Tickets für den Business- und Logenbereich sowie Medienvertreter) werden die Bahnlinien 3, 7, 9 bis zur Station Waterloo empfohlen. Von dort aus sind es circa sieben Minuten Fußweg zur Arena. Besucher mit Tickets für den Eingang Süd (Blöcke S1-3, S10-14 und Innenraum), Eingang West (Blöcke W10-19, S15-19) werden die Bahnlinien 3, 7, 17 bis zur Station Stadionbrücke empfohlen, Fußweg circa sieben Minuten.

Insbesondere Besucher aus der Stadt können auch mit dem Fahrrad anreisen. Auf der Grünfläche vor dem Stadionbad wird die Landeshauptstadt wieder einen Fahrradparkplatz einrichten.

Personen mit dem „Sonderparkausweis für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung“ werden von der Polizei und dem Ordnungsdienst zum Parkplatz (P4) des Landessportbundes (LSB) am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg durchgelassen.

Diese Regeln gelten beim Konzert von Peter Maffay in Hannover – Cannabisverbot während der Show

Taschen und Rucksäcke, deren größte Seite größer ist als das Format Din-A4, dürfen nicht mit ins Stadion. Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, wird gebeten, auf die Mitnahme von Taschen zu verzichten. Neben großen Taschen dürfen auch nicht Deos, Parfums, professionelle Kameras, Audio- und Videoaufnahmegeräte, Go-Pro-Kameras, Selfie-Sticks, Tablets, Laptops, Powerbanks, Hocker, Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray, Taschenlampen, Laserpointer, große Fahnen und Poster sowie Helme mit ins Stadion.

Zum Schutz minderjähriger Besucher macht der Veranstalter Hannover Concerts von seinem Hausrecht Gebrauch und verbietet, trotz Legalisierung, den Konsum und das Mitführen von Cannabis.

Große Jubiläumstour 2024 von Peter Maffay: Hier tritt der Rockstar noch auf

Zum Abschluss lässt es Peter Maffay noch einmal richtig krachen: Die größten Arenen des Landes bespielt der 74-Jährige im Juni und Juli mit seiner Band. Hunderttausende werden somit seine 15 Konzerte erleben. Einen Tag vor der Hannover-Show tritt er im noch nicht ganz ausverkauften Rostocker Ostseestadion auf, auch das Rhein-Energie-Stadion in Köln (12. Juli), der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt (18. Juli) und die Red-Bull-Arena in Leipzig (20. Juli) stehen auf dem Plan. In Leipzig findet dann das große Tourfinale mit Special Guests und Wegbegleitern statt, hier spielte Maffay 1990 das erste große Stadionkonzert seiner Karriere. Interessant auch: Maffay und Roland Kaiser nutzen mehrheitlich auf ihren Touren dieselbe Bühne.

Viel los war beim Geburtstagskonzert von Peter Maffay am 30. August 2022 in Braunschweig. © FMN | Rüdiger Knuth

Peter Maffay in der Region Braunschweig: So waren frühere Konzerte des Sängers bei uns

Als Peter Maffay 73 wurde, gab er ein Geburtstagskonzert in Braunschweig. 6700 Menschen feierten Maffay, als Stargast kam Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß auf die Bühne. Nach zweieinhalb Stunden war damals nach einer spektakulären musikalischen Zeitreise Schluss. Auch die Fans freuten sich vorab auf die Show.

