Braunschweig. Solist Stefan Dohr brilliert beim sechsten Sinfoniekonzert des Staatsorchesters mit einem verblüffenden Werk aus der NS-Zeit.

Es gibt Werke, die sind nur schwer in Einklang zu bringen mit der Zeit, in der sie entstanden. Richard Strauss‘ zweites Horn-Konzert ist ein herausragendes Beispiel. Der 78-Jährige schrieb es 1942 in Wien, während um ihn die Welt in Schutt und Asche ging und zahlreiche Weggefährten längst im Exil, in Konzentrationslagern oder tot waren. Auch der weltberühmte Komponist des „Rosenkavalier“ war der Gunst der Nationalsozialisten nicht mehr sicher – insbesondere seine jüdische Schwiegertochter Alice und ihre Söhne nicht. Deshalb war man auch von Strauss‘ Villa in Garmisch nach Wien gezogen, wo Gauleiter und Strauss-Verehrer Baldur von Schirach noch persönlich seine schützende Hand über die Familie hielt (während er gleichzeitig Zehntausende von Juden deportieren ließ).