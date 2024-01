Braunschweig. Umbau eines früheren Kaufhauses statt Neubau: Solche Projekte sind „architektonische Leuchttürme der Zukunft“, sagt Tatjana Schneider.

Vergangene Woche hatte die Stadt Braunschweig eine überraschende Wende bei den Planungen für das Haus der Musik verkündet. Das ambitionierte Projekt will neue, zeitgemäße Räumlichkeiten für die Städtische Musikschule mit einem modernen Konzertsaal für 1000 Zuschauer verbinden. Statt des bisher favorisierten Neubaus am Bahnhof soll das Haus der Musik nun im leerstehenden früheren Karstadt-Einrichtungshaus in der Innenstadt entstehen. Der Eigentümer und Unternehmer Friedrich Knapp (New Yorker) wolle das Grundstück der Stadt verkaufen und dann mit der Stadt eine Stiftung gründen, die den Umbau realisiert, teilte die Verwaltung mit. Über die neue Entwicklung sprachen wir mit der renommierten Architekturprofessorin Tatjana Schneider. Die 49-Jährige leitet an der TU Braunschweig das Institut für Geschichte und Theorie der Architektur und Stadt. 2021 kandidierte sie für die Grünen für das Amt des Braunschweiger Oberbürgermeisters.