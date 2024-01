Braunschweig. Konzertierte Aktion: Elf Museen beraten in Stuttgart mit Vertretern aus der ehemaligen Kolonie über die Restitution von Kulturgütern.

Zu Zehntausenden erinnern sie an düstere Kapitel europäischer Kolonialgeschichte: In deutschen Museen gibt es noch heute viele geraubte Überreste anderer Kulturen. Die Debatte über eine Rückgabe von Masken oder Schmuck an Kamerun wollen die Häuser nun gemeinsam führen. Gemeinsam mit Delegierten traditioneller Königshäuser aus Kamerun beraten derzeit Vertreter aus elf Museen in Stuttgart über Erwartungen, Objekte und einen Zeitplan. Teil der Runde sind auch Mitarbeitende des Städtischen Museums Braunschweig.