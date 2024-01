Braunschweig. Sinfoniekonzerte des Staatsorchesters sind häufig ausverkauft. Ein Gespräch über Zusatztermine, offene Stellen und das Haus der Musik.

Wer in Braunschweig Sinfoniekonzerte hören will, muss sich ranhalten, immer öfter sind die zweimal im Monat angebotenen Termine des Staatsorchesters ausverkauft. Und zwar restlos ausverkauft, inclusive Stehplätzen, wenn wie im Juni Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ oder wie im September Beethovens 9. Sinfonie mit dem Freuden-Chor auf dem Programm stehen. Damals verfolgte eine stattliche Anzahl Fans das Konzert sogar per Außenübertragung auf dem Theatervorplatz.