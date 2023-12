Braunschweig. Sänger Henning Wehland wird am 23. März wohl auch Songs der H-Blockx im Programm haben. Der Ticketverkauf läuft, es gibt eine Neuerung.

Henning Wehland, Sänger bei den H-Blockx, wird im kommenden Jahr bei „Pop meets Classic“ auftreten. Das hat Undercover, Veranstalter des beliebten Crossover-Formats in der Volkswagen-Halle, am Freitag bekanntgegeben. Seit dem Debütalbum „Time to Move“, das Mitte der 90er erschien, feierten die H-Blockx mit Stücken wie „Risin‘ High“, „Little Girl“, „Move“, „Ring Of Fire” und „How Do You Feel“ große Erfolge und können Auszeichnungen wie den „MTV Europe Music Award“, „Viva Comet“ und diverse „Goldene Schallplatten“ ihr Eigen nennen. 2022 hatte die Band ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Zum bereits 16. Mal findet „Pop meets Classic“ im kommenden Jahr statt. Am Samstag, 23. März, und damit ausnahmsweise nicht im April, treffen das 60-köpfige Staatsorchester Braunschweig und die „PmC“-Band unter der Leitung von Christian Eitner auf bundesweit erfolgreiche Musiker und regionale Acts. Markus Schultze moderiert den launigen Drei-Stunden-Abend. Keine Veranstaltung ist wie die andere – Jahr für Jahr wird die Show von Grund auf neu konzipiert, die Songs extra für diesen einen Abend arrangiert, eine Kulisse gebaut, die ihresgleichen sucht. So entsteht ein hochaktuelles und oftmals sehr bewegendes Bühnenprogramm, teilt Undercover weiter mit.

Karten sind bereits im Verkauf erhältlich – erstmals gibt es Vip-Pakete

„Diese Veranstaltung verbindet – musikalische, künstlerische Genres, Kulturen und Generationen und das musikalische Talent und Können der Künstler:innen mit den Herzen der Menschen dieser Region, und das seit der Premiere im Jahre 2007“, wird Undercover-Chef Michael Schacke zitiert.

Der Ticketvorverkauf läuft gut an, Karten gibt es bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen ab etwa 60 Euro, Kinder unter 14 Jahren bezahlen jeweils etwa die Hälfte. Erstmals sind für die kommenden Ausgabe Vip-Pakete in den Verkauf gegangen. Diese bieten Vorteile wie bevorzugten Einlass am separaten Eingang, gesonderte Parkplätze, einen Vip-Pass als Erinnerungsstück, kostenlose Garderobe, ein Willkommensgetränk und eine Bühnenführung. Details zu den neuen Kategorien „Diamond“ und „Golden“ sowie zu den Upgrades sind zu finden unter undercover.de sowie unter popmeetsclassic-braunschweig.de..

