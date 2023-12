Braunschweig. Am 15. Dezember endet das jüdische Lichterfest. Eine Braunschweiger Historikerin erklärt Parallelen im Brauchtum - und ein Wunder.

Am Freitag geht das Chanukka-Fest zu Ende. Donnerstagabend haben jüdische Familien in aller Welt noch einmal Freunde und Verwandte eingeladen, um abends, nach Einbruch der Dunkelheit, fröhlich zu feiern. Soweit Ausgelassenheit ihnen derzeit möglich ist. In jedem Fall werden erstmals während der acht Festabende auch alle acht Kerzen des Chanukka-Leuchters entzündet, der oft in Fenstern steht, damit er auch gesehen wird.