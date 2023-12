Braunschweig. Die szenische Lesung des Kolonialismus-Romans „Herz der Finsternis“ im Staatstheater ist fordernd, faszinierend - und etwas ermattend.

Dieser Abend wird sicher noch in dem einen oder anderen Traum nachwirken. Die bedrohliche Atmosphäre der Inszenierung – wie schockiert und entkräftet der Erzähler über das Gesehene berichtet: Das ist beim Zuhören und Zuschauen ein intensives Erlebnis. Ihm komme es vor, als versuche er, einen Traum zu erzählen, hält Ben Becker in der Rolle des desillusionierten Flussdampferkapitäns Marlow nach der ersten halben Stunde inne. „Sinnlos, weil keine Nacherzählung eines Traumes das Gefühl vermitteln kann, im Unfassbaren gefangen zu sein.“ Doch dann schildert er weiter eindringlich, wie er „diesem Mann“ begegnete – und wie ihn der Fluss zunächst so faszinierte, „wie eine Schlange einen Vogel fasziniert, einen dummen kleinen Vogel“.