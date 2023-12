Berlin. Das Pop-Duo Milli Vanilli war international erfolgreich, bis ein Skandal die Karriere zerstörte. Ex-Frontmann Fab Morvan erinnert sich.

1990 stand das Pop-Duo Milli Vanilli auf dem Zenit seines Erfolgs: weltweit mehr als 30 Millionen verkaufte Singles, drei Nummer-Eins-Hits allein in den USA und der Gewinn eines Grammys als „best new artist“. Doch im November desselben Jahres kam heraus, dass Fabrice Morvan und Rob Pilatus auf Hitsongs wie „Girl You know It’s true“ nicht einen Ton selbst gesungen hatten.

Es war einer der größten Musik-Skandale aller Zeiten. Mehr als 30 Jahre später ist Milli Vanilli erneut in aller Munde: Eine Doku auf Paramount+, ein neues Greatest-Hits-Album und der Kinofilm „Girl You Know It‘s True“ mit Matthias Schweighöfer als Produzenten-Legende Frank Farian. Im Interview mit unserer Redaktion erinnert sich Fabrice Morvan an das wildeste, aber auch düsterste Kapitel seines Lebens.

Das Pop-Projekt Milli Vanilli feiert in diesem Jahr das 35. Jubiläum: Mit welchen Gefühlen hören Sie die großen Hits von damals?

Für viele Jahre war es fast unmöglich oder zumindest sehr schmerzhaft für mich, die alten Videos zu sehen und die Songs zu hören. Zu tief waren die seelischen Wunden, die Rob und mir durch den Skandal von 1990 zugefügt wurden…

Seit wann ist das für Sie wieder möglich?

Vor ungefähr 15 Jahren kamen Promoter auf mich zu und fragten mich, ob ich Lust hätte, Milli-Vanilli-Klassiker wie „Girl you know it’s true“ live auf der Bühne zu performen. Zuerst habe ich abgelehnt – dann die Songs aber für mich wiederentdeckt, ihnen meinen stimmlichen Stempel aufgedrückt und sie so in meine eigenen verwandelt. Für den Heilungsprozess war das ein sehr wichtiger Faktor.

Gab es Momente, in denen Sie den Riesenerfolg zwischen 1988 und 1990 uneingeschränkt genießen konnten, obwohl ein Damoklesschwert über Ihnen schwebte?

Anfangs gab es die sicherlich, denn wir waren damals aushungert nach Liebe! Rob wurde adoptiert, lebte vorher vier Jahre in einem Waisenhaus und ich habe zu Hause unter anderem durch die kriselnde Ehe meiner Eltern auch nicht viel Liebe erhalten. Und plötzlich wurden wir von Null auf Hundert in das Leben eines Pop-Stars katapultiert! Die Fans kreischten unsere Namen, wir wohnten in teuren Hotels, besuchten die exklusivsten Partys. Natürlich war das toll, sehr verführerisch und wir haben es genossen!

Milli Vanilli während ihrem Höhenflug 1989 bei einem Auftritt in einer Musiksendung. Ein Jahr später kam heraus, dass Rob Pilatus (rechts) und Fabrice Morvan nie selbst gesungen hatten. © picture alliance / dpa | Franz-Peter Tschauner

Wie sind Sie und Rob mit dem extremen Druck umgegangen, der auf Ihnen lastete?

Mit der Zeit haben wir uns immer mehr in wilde Partys, Alkohol und Drogen geflüchtet. Das war für uns wie Medizin, die uns für ein paar Stunden Betäubung bot und die Last auf unseren Schultern ein wenig nahm.

Wann haben Rob und Sie zum ersten Mal realisiert, dass Sie in einer Falle steckten?

Als wir unseren Vertrag mit Frank Farian unterschrieben, hatten wir keine Manager und Anwälte an unserer Seite. Und der Vertrag war komplett auf Deutsch. Ich konnte die Sprache damals noch nicht gut genug, um alle Details zu verstehen. Es war natürlich ein Schock, als man uns erklärte, dass wir zwar die Gesichter von Milli Vanilli sein sollten, aber nicht singen durften. Da war die Falle jedoch bereits zugeschnappt.

Warum haben Sie nicht sofort die Notbremse gezogen?

Wir waren jung, brauchten die Gage, die damals für uns eine ganze Menge Geld war und es ging zunächst ja auch nur um einen Song. Niemand konnte ahnen, dass Welthit auf Welthit folgen sollte. Und so wurden wir immer tiefer in das Lügenkonstrukt hineingesogen. Zudem waren wir unglaublich naiv; klammerten uns fest an dem Glauben, dass uns Frank vielleicht doch noch selbst singen lassen würde …

Wie war Ihr Verhältnis zu Frank Farian?

Am Anfang waren wir von seinem Erfolg und den vielen Gold- und Platinschallplatten in seinem Büro sehr beeindruckt. Wir spürten, dass dieser Mann der Schlüssel für unsere große Chance sein könnte und sahen in Frank zunächst sogar eine Vaterfigur. Leider mussten wir schnell feststellen, dass er vor allem eines wollte: uns für das Erreichen seiner Ziele zu benutzen! Frank war charismatisch – aber auch sehr cholerisch, knallhart, gnadenlos! In jedem Moment machte er uns klar, dass wir den Mund zu halten und zu funktionieren haben.

Hat Farian sich jemals bei Ihnen entschuldigt?

Ich habe zu ihm seit drei Jahrzehnten keinen Kontakt mehr und bin mir sicher, dass er sich bis heute Rob oder mir gegenüber gar keiner Schuld bewusst ist. Er glaubt, alles richtig gemacht zu haben. Warum sollte er also?

Hegen Sie ihm gegenüber noch bittere Gefühle?

Nein, das habe ich inzwischen hinter mir gelassen. Ich habe viele Jahre gebraucht, bis ich mich seelisch erholt habe! Und auch wenn es mir wirklich sehr schwerfiel, so musste ich lernen, dass ich ihm vergeben musste, damit ich mit meinem Leben weitermachen und mein Selbstbewusstsein neu aufbauen konnte.

Beim Skandal 1990 waren Sie die alleinigen Prügelknaben…

Die Medien haben uns verurteilt, an den Pranger gestellt – und alle anderen Beteiligten wie Frank, US-Produzent Clive Davis und der Rest des Teams haben sich in die Büsche geschlagen. Damals war zudem das von den Medien verbreitete Narrativ, dass die Fans uns nun hassen würden. Das war für uns ganz besonders schmerzhaft.

Wie tief hat Sie der Selbstmord von Rob im Jahr 1998 getroffen?

Rob war für mich wie ein Bruder und ein Seelenverwandter. Und deshalb fühlte es sich für mich so an, als wäre ein Teil von mir ebenfalls gestorben.

Prügelknaben und Seelenverwandte: Fabrice Morvan (rechts) und Rob Pilatus 1988 in London. © Getty Images | Michael Putland

Haben Sie sich Vorwürfe gemacht, dass Sie ihm nicht helfen konnten?

Am Anfang – nachdem ich meine Drogensucht erfolgreich besiegte – hatte ich es mir so sehr gewünscht, dass ich ihn dazu inspirieren konnte, ebenfalls wieder Musik zu machen. Aber er hatte all seine Hoffnungen verloren, war tief verletzt und sah keine Zukunft mehr für sich. Rob war ein gebrochener Mann und starb an einem gebrochenen Herzen.

Wie sind Sie aus dem emotionalen Tief nach dem Ende von Milli Vanilli wieder herausgekommen?

Es war für mich eine sehr lange Reise, um der positiv denkende und an das Gute glaubende Mann zu werden, der ich heute bin. Ich habe viele tolle Menschen getroffen, die mich inspiriert haben, hart an mir zu arbeiten. Musik hat mein Leben gerettet! Trotz allem was passiert ist, wollte ich der Musik unbedingt treu bleiben, weil die mich glücklich macht. Rob dagegen hatte sich selbst verloren, hing weiterhin mit den falschen Leuten ab und kam trotz diverser Entzugsversuche einfach nicht von den Drogen und seinem selbstzerstörerischen Lebensstil los.

Wäre der Skandal um Milli Vanilli heute, mehr als 30 Jahre später, immer noch ein Skandal?

Ich glaube nicht! Wir wurden damals für unser Lip-syncing gekreuzigt – heute wirst du auf Instagram und TikTok dafür gefeiert. Die Zeiten haben sich total verändert! Es gibt heute viele Artists, die zwar toll aussehen – aber nur mäßig bis null singen können. Doch durch moderne Software ist alles möglich, heute gibt es einen Vocal-Specialist-Editor, und sofort klingen alle wie Engel. Playback singen. Es ist allgemeine Praxis. Selbst anerkannte Musikjournalisten bescheinigen mir deshalb heute, dass es abscheulich war, was damals mit uns gemacht wurde.