Braunschweig. Zwei angesagte Alternative-Bands stellen sich im August open air in Braunschweig vor. Rund 1800 Tickets gibt es im Vorverkauf.

Bis zu 30 Open-Air-Konzerte will Paul Kunze von den Applaus-Kulturproduktionen im kommenden Sommer im Braunschweiger Wolters-Garten veranstalten. Nach Acts wie Kaffkiez (1. August), Schiller (18. August) und Joris (30. August) kündigt Kunze zwei weitere Konzerte mit namhaften Künstlern der Indie-Szene an. Die Hamburger Band Kettcar tritt am Samstag, 10. August, auf. Tags darauf ist der Schweizer Singer-Songwriter Faber zu Gast.