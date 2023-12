Braunschweig. Dystopischer Blick auf die Vergangenheit der Zukunft: Die Ausstellung von Dennis Siering zeigt Plastik in Wasser, Sand und Organismen.

Von drauß’ vom trüben Winter schneit man rein in die Villa. Und wähnt sich plötzlich in einer Kapelle. Sakrale Anmutung jedenfalls. Überirdisch. Mitten in der schummrigen Rotunde ein Gefäß mit leuchtend blauem Wasser. Darin scheint ein Stein zu schweben. Umkreist von einem Lichtstrahl. Wie eine Reliquie.