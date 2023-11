Bad Harzburg. Ihre Jubiläums-Tour „Twenty F**king Years“ führt die Band auf die Galopprennbahn. Das Line-Up des Festivals „Yellow Jockey“ ist komplett.

Beim neuen Harz-Festival „Yellow Jockey“ auf der Galopprennbahn Bad Harzburg steht nun auch der dritte und letzte Headliner fest: Am Sonntag, 4. August, treten The BossHoss auf dem Veranstaltungsgelände auf. Die Country-Rocker bilden den Abschluss des Drei-Tages-Events, das Nico Santos am Freitag, 2. August, eröffnen wird. Einen Tag später kommt Wincent Weiss in den Harz.

„Wir werden im kommenden Sommer zu unserer Jubiläumstour ‚Twenty F**king Years‘ aufsatteln. Was könnte da besser passen, als in die Rolle des ‚Yellow Jockey‘ einzutauchen und die Galopprennbahn in Bad Harzburg für einen Abend zu unserer Ranch zu machen – wir freuen uns auf unseren Abstecher in den Harz“, erklärt die Band in einer Stellungnahme. Christian Burgart vom Veranstaltungsteam ergänzt: „Jetzt ist das Wochenende komplett. Und wir sind richtig glücklich, unseren absoluten Wunsch-Act mit unseren Besuchern teilen zu können. The BossHoss schenken wir uns selbst, weil wir glauben, dass Cowboys und eine Rennbahn einfach zusammengehören.“

Die Country-Rocker The BossHoss spielen am 4. August 2024 in Bad Harzburg. Karten gibt es ab sofort. © FMN | MORITZ HEINRICH

Nico Santos, Wincent Weiss und The BossHoss gastieren in Bad Harzburg

An jedem Eventtag wird der Einlass um 17 Uhr sein, ein Support startet um 19 Uhr, ehe gegen 20 Uhr der Top-Act auf der Bühne stehen wird. Neben den regulären Stehplatztickets gibt es auch ein begrenztes Kontingent an Sitzplätzen auf der großen Tribüne der Rennbahn. Für bis zu 800 Menschen ist dort Platz. Karten gibt es ab sofort unter anderem online unter yellow-jockey.de. Für Nico Santos und Wincent Weiss sind sie auch bereits bei der Konzertkasse verfügbar.

Erst im Oktober gab die Truppe um Boss Burns und Hoss Power vor etwa 4500 Menschen in der Braunschweiger Volkswagen-Halle ein umjubeltes Konzert. Wenige Tage vorher traten die beiden auf einer Dachterrasse am Waller See für ein exklusives Konzert unter anderem für Leser unserer Zeitung auf. Mehrere Nummer-Eins-Alben sowie Gold- sowie Platinschallplatten machten sie zu einer der aktuell erfolgreichsten Bands in Deutschland.