Salzgitter. Jahrzehntelang schlummerten sie in einem Museumsdepot. Dann entdeckte sie der neue Direktor - und setzte sich für die Rückgabe ein.

Es ist eine Geschichte mit Vorbildcharakter in einer Zeit, in der die Aufarbeitung der völkerkundlichen Sammlungen in deutschen Museen viel diskutiert wird – aber oft schleppend verläuft. Gestern hat die Bundesrepublik 75 historische Objekte, darunter Siegel, Gefäße und Schmuck, an Mexiko zurückgegeben. 73 davon schlummerten jahrzehntelang im Depot des Städtischen Museums Schloss Salder in Salzgitter.