Braunschweig. In der Burg Dankwarderode konzertiert ein Ensemble um Josef Ziga auf Instrumenten berühmter Geigenbauer. Was macht sie so wertvoll?

Es sind die Gesten eines Liebhabers. Zärtlich streicht Josef Ziga über den fein gemaserten Korpus einer Violine des florentinischen Geigenbauers Bartolomeo Bimbi. Das Instrument ist mehr als 260 Jahre alt und von eminentem Wert. Bimbi zählt zu den italienischen Meistern, die im 18. Jahrhundert Violinen schufen, die heute so hoch gehandelt werden, dass sie selbst für Profimusiker wie Ziga praktisch unerreichbar sind - zumindest als persönlicher Besitz. Weil der stellvertretende Konzertmeister des Braunschweiger Staatsorchesters aber gute Kontakte zu führenden Händlern und Geigenbauern wie Eduard Schwen (Hamburg) und Pierre Guillaume (Brüssel) geknüpft hat, werden ihm immer mal wieder solche klangvollen Hochkaräter zur Verfügung gestellt.