Braunschweig. Kästners Klassiker ist das Weihnachtsstück des Staatstheaters. Zwillings-Forscherin Prof. Meike Watzlawik über den Stand der Forschung.

Ist es möglich, dass eineiige Zwillinge ganz unterschiedliche Charaktereigenschaften entwickeln, wenn sie getrennt voneinander aufwachsen - so wie die quirlige, selbstbewusste Luise und die stille, disziplinierte Lotte in Erich Kästners „Doppeltem Lottchen“? Aber ja, meint Dr. Meike Watzlawik. Die gebürtige Salzgitteranerin studierte Psychologie an der TU Braunschweig und lehrt und forscht nun als Professorin für Entwicklung, Bildung und Kultur an der Sigmund-Freud-Privatuniversität Berlin. Zwillingsstudien sind einer ihrer Schwerpunkte.