Braunschweig. Zum 30-jährigen Bestehen gestaltete der Braunschweiger Konzertchor mit dem Staatsorchester festliche Chorgedichte von Johannes Brahms.

Ein so exquisites wie anspruchsvolles Programm hatte sich Braunschweigs Konzertchor zum 30. Jubiläum vorgenommen: Feierliche Chorgedichte von Johannes Brahms. Der auch häufig mit dem Staatstheaterchor auftretende Konzertchor war erst jüngst zum Saisonauftakt der Sinfoniekonzerte des Staatsorchesters mit Beethovens 9. im Staatstheater zu hören. Und so stand dem musikalischen Leiter Matthias Stanze, der 1993 auch Gründer des Chors war, beim Jubiläumskonzert in der Jakobikirche das Staatsorchester als sichere Basis zur Verfügung.