Kunstszene in Braunschweig Jeder Leerstand in Braunschweig kann Kunst-Schaufenster sein

Torben Laib und Franziska Pester vom Braunschweiger Kunstverein WRG-Studios in der Frankfurter Straße in Braunschweig.

Braunschweig Die Kunst-Initiative WRG-Studios will mehr Atelierhäuser in Braunschweig etablieren und bespielt die Leerstände in der Innenstadt.