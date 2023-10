Der Psychologe und Wissenschaftskommunikator Leon Windscheid tritt am 28. Oktober mit seinem Bühnenprogramm „Gute Gefühle“ in der Lindenhalle in Wolfenbüttel auf.

Wolfenbüttel Der Psychologe spricht am 28. Oktober in der Lindenhalle in Wolfenbüttel über das Gute an negativen Gefühlen und warnt vor toxischer Positivität.