Braunschweig Die „Kids in meinem Alter“-Tour führt die Electro-Formation am 19. Dezember 2024 in die Volkswagen-Halle. Ab wann es Tickets gibt.

Kultur in Niedersachsen Deichkind kehren 2024 in die VW-Halle Braunschweig zurück

Unter dem Motto „Kids in meinem Alter“ touren Deichkind im kommenden Jahr durch Deutschland und kommen am Donnerstag, 19. Dezember, auch in die Braunschweiger Volkswagen-Halle. Das teilte der Veranstalter Undercover am Mittwochmittag mit. Neben den Festivals und Open Airs wird es die erste zusammenhängende Tour der Band seit März 2020 sein.

Der exklusive Vorverkauf startet am Donnerstag, 26. Oktober, um 10 Uhr unter deichkind-shop.de. Eine Woche später, ab Donnerstag, 2. November, um 10 Uhr sind die Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

red

