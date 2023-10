Braunschweig „Schön war es doch“ lautet der Titel seiner Abschiedstour, die ihn am 17. März auch in die Volkswagen-Halle Braunschweig führt. Tickets gibt es noch.

Kultur in Niedersachsen „Aloha heja he“: Achim Reichel gibt Abschied in Braunschweig

Das Jahr der großen Bühnen-Abschiede steht 2024 an: Nachdem Peter Maffay bereits angekündigt hatte, seine letzte große zusammenhängende Tour zu spielen, wird auch Deutschrocker Achim Reichel im kommenden Jahr zum letzten Mal auf Tour gehen. Am 28. Januar wird der Musiker, der bereits ab 1960 mit den Rattles große Erfolge feierte, unter anderem mit den Rolling Stones auf Tour ging, 80 Jahre alt. Grund genug, sich von der Bühne zu verabschieden.

Sein Über-Hit „Aloha heja he“ ist bereits 32 Jahre alt, aber noch immer sehr erfolgreich. 2021 wurde er via Tiktok zum viralen Hit und wurde zur Nummer Eins in China.

Konzertkalender 2024 nimmt Formen an: Pur, Bosse. Apache 207 und Roland Kaiser in der Region Braunschweig-Hannover

Am 17. März kommt er zum letzten Mal nach Braunschweig. Seine Abschiedstour unter dem Titel „Schön war es doch“ führt ihn dann in die Volkswagen-Halle. Karten gibt es bereits ab 38,70 Euro bei Eventim. Die Nachfrage ist allerdings hoch.

Damit füllt sich auch insgesamt der Konzertkalender im neuen Jahr immer weiter. Am 17. und 18. August zum Beispiel kommen Pur und Bosse ins Braunschweiger Raffteichbad, Apache 207 tritt am 2. und 3. Mai in der ZAG-Arena Hannover auf, und Roland Kaiser kommt am 21. Juni in die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover.

