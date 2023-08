Wacken-Karten für das kommende Jahr in Rekordzeit ausverkauft

Mo., 07.08.2023, 12.23 Uhr

Obwohl das Metal-Festival in Wacken in diesem Jahr im Schlamm versunken ist, sind die 85.000 Karten für das kommende Jahr in Rekordzeit ausverkauft gewesen.

