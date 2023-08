Schlammschlacht in Wacken: Veranstalter bittet um Entschuldigung

Mi., 02.08.2023, 16.23 Uhr

Heftiger Regen hat das Gelände des Metal-Festivals in Wacken in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die Organisatoren haben deshalb einen Einlassstopp verhängt. Metal-Fans, die jetzt nicht mehr aus Gelände kommen, können das Festival aber per Livestream verfolgen. Die Eintrittspreise sollen den Zuhausegebliebenen erstattet werden. of festival goers walking in the mud

