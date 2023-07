Daniel O‘Donoghue ist Frontmann der irischen Rockband The Script. Die Musiker spielen am Mittwoch und Donnerstag in Hannover im Vorprogramm von Pink.

Kultur in Niedersachsen Pink in Hannover: Warum ihre drei Support-Acts ein Knüller sind

Pink lässt bei den einzigen beiden Stadionkonzerten 2023 in Niedersachsen am Mittwoch und Donnerstag im Stadion Hannover lange auf sich warten. Erst gegen 21 Uhr startet die etwa zweistündige Megashow des US-Superstars. Doch die Wartezeit wird erstklassig überbrückt: Gleich drei Support-Acts stehen beim „Summer Carnival“ ab kurz nach 18 Uhr auf der Bühne in der Heinz-von-Heiden-Arena. Los geht es mit dem kalifornischen DJ KidCutup. Er hat überall gespielt, von weltberühmten Clubs bis hin zu Sommerfestivals auf der ganzen Welt, und wird dem Pink-Stammpublikum sicher gut bekannt sein, da er Special Guest auf der „Beautiful Trauma World Tour“ war. Er überrascht in seinem Programm auch mit „Local Heroes“, spielte in München etwa „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang.

Um 18.45 Uhr legen ClockClock los. Die Mannheimer Electropop-Band, deren Mitglieder sich 2016 bei einer Jamsession kennenlernten, ist ausschließlich für die beiden Hannover-Shows der Deutschland-Tour von Pink gebucht. Ihre Singles „Redlight“ und „Brooklyn“, die die Musiker gemeinsam mit dem Electro-Projekt Glockenbach aufnahmen, und das Stück „Sorry“ sind mittlerweile vergoldet. Auch „Someone else“ haben viele Radios im Programm. ClockClock, die an einem Förderprogramm der Popakademie Baden-Württemberg teilnahmen, veröffentlichten im März ihre EP „When the Sun don‘t shine“. Übrigens gibt die Band am 6. August auch ein Konzert in der Autostadt Wolfsburg. Ihre dortige Show ist allerdings schon ausverkauft.

ClockClock aus Mannheim gehören derzeit zu den angesagtesten Bands in Deutschland. Ihre Songs „Sorry“ und „Someone else“ haben einige Radiostationen im Programm. Foto: Kanaan Brothers

The Script sorgten 2012 für den Welthit „Hall of Fame“ – halbe Milliarde Aufrufe bei Youtube

Gegen 19.35 Uhr starten The Script. Die Truppe aus Irland um Frontmann Danny O‘Donoghue lieferte 2012 den Über-Hit „Hall of Fame“ – gemeinsam mit dem Rapper will.i.am. Gold- und Platinauszeichnungen auf der ganzen Welt, Titelsong der Filmkomödie „Kokowääh 2“ und mehr als eine Milliarde Videoaufrufe bei Youtube. Selbst Pink hat mit „Just give me a Reason“ nur einen Song, der auf der Video-Plattform noch erfolgreicher performt.

Danny O‘Donoghue von The Script scheut bei den Konzerten keinen Kontakt mit den Zuschauern. Foto: Jean-Christophe Bott / dpa

All ihre Alben erreichten Platz 1 in Großbritannien und Irland, in Deutschland verfehlten sie die Top 10 teilweise knapp. Im April dann die Schock-Nachricht: The-Script-Gitarrist Mark Sheehan starb im Alter von nur 46 Jahren.

7 Fakten zu Pink 7 Fakten zu Pink

Wenige Restkarten bei der Konzertkasse – „Lucky Dip“-Tickets bei Eventim

Beide Stadionkonzerte in Hannover werden gut besucht sein. Doch noch gibt es für beide Termine Restkarten, zum Beispiel bei der Konzertkasse. Wer ein Schnäppchen machen will und wem der Platz egal ist, kann sich bei Eventim für 56 Euro ein „Lucky Dip“-Ticket besorgen. Der Platz wird es vor Ort zugewiesen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de