Pink in Hannover: Fans planen atemberaubende Aktion bei Konzert

Fans der US-Sängerin Pink haben sich für die Shows in Hannover etwas ganz Besonderes ausgedacht: Tausende Knicklichter sollen zum Song „I am here“ erstrahlen.

Das wird ein Konzert-Hammer für Niedersachsen: Gleich zweimal tritt Pink in dieser Woche im Stadion Hannover auf. Zehntausende werden bei den „Summer Carnival“-Shows am Mittwoch und Donnerstag in der Heinz-von-Heiden-Arena dabei sein. Eine Gruppe von Fans plant zu einem Song eine ganz besondere Aktion: Wenn Pink Mitte der Show „I am here“ anstimmt, sollen die Konzertbesucher Tausende Knicklichter gen Abendhimmel halten. Ursprünglich war die Aktion zu „Cover me in Sunshine“ gedacht. Da dieser Song jedoch früher in der Setlist auftaucht und so noch ein bisschen mehr Dunkelheit gewährleistet ist, wurde noch einmal getauscht.

Auch im Kölner Stadion gab es schon eine tolle Fan-Aktion. Zu „Raise your Glass“ schwenkten die Zuschauer zahlreiche Luftballons. Foto: Daniel Harsche

Mit-Initiator der Aktion ist Daniel Harsche aus Köln. Der 33-Jährige hat sich mit anderen Fans des US-Superstars via Whatsapp zusammengeschlossen und das Vorhaben ausgearbeitet. „Unsere Gruppe wird an den Eingängen bei beiden Konzerten Tausende Knicklichter verteilen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn auch andere Fans Lichter mitbringen und für eine richtig schöne Atmosphäre bei dem Song sorgen.“ In Köln hat die Fan-Aktion prima funktioniert, hier schwenkten die Konzertbesucher zu „Raise your Glass“ viele viele Luftballons.

Fan-Aktion bei Pink-Konzert in Köln Video von Fan-Aktion bei Pink-Konzert in Köln

Mitinitiator betreut Pink-Fanseite auf Instagram und traf den Superstar mehrfach

Daniel ist seit Jahren großer Pink-Fan, betreibt eine Instagram-Fanseite mit 58.000 Followern und wird bis Donnerstag fünf Shows in einer Woche von ihr gesehen haben. „In Köln hab ich sie sogar zum Interview getroffen. Eigentlich, so hieß es, gibt sie während der Tour keine Interviews. Doch dann hab ich sie bei Instagram angeschrieben, dann nochmal. Dann meldete sich ihr persönlicher Assistent und arrangierte das Treffen. Am Sonntag plauderte ich mit ihr auf dem Sofa knapp 20 Minuten.“

Obwohl Daniel bei beiden Köln-Shows und einem München-Konzert war, freut er sich auch riesig auf die Hannover-Auftritte: „Ich werde bis Donnerstag wegen des Aufwands wahrscheinlich etwas altern, doch das ist es mit total wert. Die Pink-Shows sind einfach einzigartig. Es gibt kein Playback, tolle Akrobatik, Feuerwerk und tolle Tänzer. Und Pink selbst ist auch richtig gut drauf. Während eine Show von Helene Fischer sehr durchstrukturiert daherkommt, erleben Konzertbesucher bei Pink auch immer spontane Momente.“

Pink-Fan: „Konzerte mit ihr sind ein großartiges Erlebnis“

Pink-Fan Daniel Harsche traf sein Idol unter anderem in Warschau. Foto: Daniel Harsche

Sein Lieblingsmoment im Konzert gibt es bei „I am here“ – nicht nur wegen der Knicklichter. „Wenn sie in dem Song die Schuhe auszieht, können sich die Zuschauer auf was gefasst machen.“ Aber auch „Kids in Love“ und „Please don‘t leave me“ seien live „richtig, richtig gut“. Und überhaupt: „Pink ist eine total authentische Person. Ein Konzert mit ihr ist ein großartiges Erlebnis.“

Restkarten für die Pink-Shows am Mittwoch und Donnerstag gibt es unter anderem bei der Konzertkasse.

