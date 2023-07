Pink in Hannover: Alles zu den beiden Mega-Stadionshows

Pink-Konzerte sind Feste. Neben vielen Welthits bekommen die Zuschauer auch eine spektakuläre Show des mittlerweile 43-jährigen US-Superstars und seiner Crew geboten. Der „Summer Carnival“, das Motto der aktuellen Tour, bietet atemberaubende Akrobatik. Kritiker und Zuschauer des ersten Deutschland-Konzerts im Olympiastadion in Berlin am Mittwoch waren begeistert. „Ein Rundumpaket mit Zufriedenheitsgarantie“, schreibt der RBB, „Helene Fischer kann einpacken“, meint der Tagesspiegel.

Und schon bald kommt Pink auch nach Niedersachsen: Nach den fünf Shows der Schlagerkönigin Fischer in der ZAG-Arena, die vor allem wegen des blutigen Unfalls beim letzten Konzert Schlagzeilen machten, naht also der nächste kulturelle Höhepunkt. Am Mittwoch, 12., und Donnerstag, 13. Juli, tritt Pink in Hannover auf. In der Heinz-von-Heiden-Arena findet die Doppel-Show statt. Hier bekommen Sie alle wichtigen Informationen zu den beiden Mega-Shows.

Mitten im Grünen: Die Heinz-von-Heiden-Arena in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

Das Programm der Shows von Pink in Hannover: Diese Vorgruppen treten auf

Der Einlass an beiden Tagen am Stadion beginnt gegen 17 Uhr. DJ KitCutUp, der Pink bereits auf ihrer „Beautiful Trauma World Tour“ begleitet hatte, startet gegen 18.10 Uhr. Um 19 Uhr beginnt die Band ClockClock, die mit mehr als 200 Millionen Streams und erfolgreichen Singles wie „Sorry“ und „Someone Else“ in den vergangenen Monaten Riesenerfolg hatte. Die irische Rockband The Script übernimmt ab 19.50 Uhr, ehe ab 20.50 Uhr Pink die Bühne betritt. Die Show dauert bis etwa 23 Uhr.

Eine spektakuläre Bühnenshow präsentierte Popstar Pink den Zuschauern beim Deutschlandtour-Auftakt in Berlin. Foto: Christophe Gateau / dpa

Diese Songs könnte Pink in Hannover spielen

Beim Auftakt ihrer Deutschlandtour in Berlin hat Pink 24 Songs präsentiert. Los ging es mit „Get the Party started“. „Raise your Glass“, „Who knew“ und „Just like a Pill“ gehörten zu den weiteren Beiträgen im ersten Block. Ihre Welthits „What about us“, „Just give me a Reason“ und „F**kin‘ Perfect“ standen ebenso auf der Setlist. „Funhouse“ kam als Piano-Zwischenspiel daher. „Never gonna not dance again“ war der Schlusspunkt des regulären Programms. Dazwischen gab es Cover von Bob Dylan („Make you feel my Love“) und Sade („No ordinary Love“). „Last Call“ und „So What“ hießen die beiden Zugaben.

Pink in Hannover: Hier gibt es Tickets für die Shows

Gute Nachrichten für Pink-Fans aus Niedersachsen: Für beide Shows im Stadion Hannover gibt es noch Karten. Zum Beispiel bei der Konzertkasse sind sie ab 99,90 Euro erhältlich. Wer die Konzerte von einem vorderen Sitz- oder Stehplatz erleben möchte, muss 181,40 Euro bezahlen. Karten sind auch bei anderen Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mehr als 20 Songs präsentiert Pink bei ihren „Summer Carnival“-Konzerten. Foto: Christophe Gateau / dpa

Keine Selfie-Sticks, großen Rucksäcke und Barzahlung: Die Regeln im Stadion Hannover

In einem Schreiben an die Konzertbesucher teilt der Veranstalter Hannover Concerts mit, dass Glasflaschen, Dosen, Hartverpackungen oder sonstige Gegenstände, die wie Deo oder Parfum als Wurfgeschosse verwendbar sind, im Stadion verboten sind. Taschen sind nur bis zu einer Größe von DIN-A4 gestattet. Neben großen Taschen dürfen auch keine professionellen Kameras, Audio- und Videoaufnahmegeräte, Go-Pro-Kameras, Selfie-Sticks, Tablets, Laptops, Powerbanks, Essen und Getränke (außer ein Tetra-Pak beziehungsweise eine PET-Flasche mit maximal 0,5 Liter nichtalkoholischem Inhalt und ohne Deckel pro Person), Hocker, Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray, Taschenlampen, Laserpointer, große Fahnen und Poster sowie Helme mit ins Stadion. Vor Ort ist keine Barzahlung möglich. Bezahlt werden kann über alle aktuell gängig kontaktlosen Zahlungsmittel wie EC-Karte, Apple Pay und Kreditkarte.

So erfolgt die Anreise – mit dem PKW, dem ÖPNV und dem Fahrrad

Der Schützenplatz steht wegen des Abbaus des Schützenfestes nicht als Parkplatz zur Verfügung. Eine Parkfläche in Stadionnähe gibt es daher nicht. Wer trotzdem nicht auf sein Auto verzichten kann, nutzt die Park-and-Ride-Angebote. Dazu gibt es die Navi-App Nunav, mit der die Besucher direkt zu einem freien Parkplatz geleitet werden. Personen mit einem „Sonderparkausweis für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung“ werden am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg durchgelassen. Von dort aus ist der Behindertenzugang gut zu erreichen.

Konzertbesucher können ab drei Stunden vor Konzerteinlass, also ab 13 Uhr, mit ihrem Ticket die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Zum Stadion fahren die Straßenbahnlinien 3, 7 und 9 (Haltestelle Waterloo), die Straßenbahnlinien 3, 7 und 17 (Haltestelle Stadionbrücke) und die Buslinien 100/200 (Haltestelle Robert-Enke-Straße).

Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, findet auf der Grünfläche vor dem Stadionbad einen Fahrradparkplatz, den die Stadt Hannover einrichtet.

So wird das Wetter zu den Konzerten von Pink

Noch sind es einige Tage bis zu den Konzerten. Die Vorhersage sieht aktuell gar nicht so schlecht aus. Regen ist an beiden Tagen nicht in Sicht. 25 Grad sind am 12. Juli drin, bis zu 29 Grad sogar am 13. Juli. An beiden Tagen ist die Wolkenschicht nur leicht da.

Gigantischer Platinregen – die riesigen musikalischen Erfolge von Pink

Mehr als 70 Millionen verkaufte Singles und 40 Millionen verkaufte Alben – Pink gehört zu den erfolgreichsten Pop-Künstlerinnen der Gegenwart. 2000 kam ihr Debutalbum „Can‘t take me Home“ auf den Markt, ihr Mega-Werk „M!ssundaztood“ von 2001 ist mehr als 12 Millionen Mal verkauft worden, es gab 16 Platin-Auszeichnungen. Die Alben „Funhouse“, sieben Millionen Mal verkauft, und „I‘m not dead“, sechs Millionen Mal verkauft, erhielten sogar 17 Platin-Auszeichnungen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de