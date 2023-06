Helene Fischer: Shows zu spektakulär? Was jetzt drohen könnte

Hannover. Nach Helene Fischers Verletzung und dem Abbruch des Konzerts in Hannover wird Kritik laut. Muss der Star die Artistik in den Shows reduzieren?

Nur eine Dreiviertelstunde dauerte die Show von Helene Fischer am Sonntag in der ZAG-Arena in Hannover. Nach einem Unfall des Megastars musste die Show abgebrochen werden (Archivfoto).

Höher, schneller, weiter: Seit mehr als zehn Jahren sind die Tourneen von Helene Fischer preisgekrönt. Den ersten Live-Entertainment-Award erhielt sie für die „So wie ich bin“-Tournee im Jahr 2011 als Hallen-/Arena-Tournee des Jahres, dann folgte 2016 der Award für die „Farbenspiel“-Tournee, 2018 für die „Helene Fischer Live“-Tour. Und auch die aktuelle „Rausch“-Tour schickt sich an, einen Award einzuheimsen. Dazu das Giga-Konzert 2022 in München vor etwa 130.000 Menschen. Fischer und ihre Crew drücken aufs Live-Gaspedal.

Die „Rausch“-Tour mit mehr 70 Konzerten in drei Ländern ist das wohl anspruchsvollste Projekt des deutschen Schlager-Megastars. Nicht nur die Showanzahl ist es, auch die anspruchsvollen Choreographien, die Fischer gemeinsam mit dem kanadischen Cirque du Soleil auf der Bühne – oder in der Luft – präsentiert. Ist dieses Projekt zu ambitioniert?

Bereits bei den Proben kam es zu einem schweren Unfall: Nach Angaben des Managements hatte sich die 38-Jährige im März bei einer Drehung am Trapez einen Rippenbruch zugezogen. Die Shows in Bremen und Köln mussten verlegt werden. Am Sonntag der nächste Trapez-Schock: Während der Live-Show vor mehr als 10.000 Menschen in der ZAG-Arena Hannover fällt Fischer unglücklich am Trapez, touchiert es mit ihrem Gesicht. Platzwunde und Konzertabbruch sind die Folge. Es ist die letzte Show ihrer fünfteiligen Konzertreihe in Hannover. Mehr als 40 Konzerte hat sie bereits in den Knochen. Bei vielen Stücken singt und tanzt sie gleichzeitig. Zu viel?

Im Internet sehen viele die „Rausch“-Show kritisch: „Wer so was sehen will, geht doch besser in den Zirkus!“, sagte Twitter-User Frank Severin. Nutzer „MarcO“ stößt – ein wenig bissiger – in dieselbe Kerbe: „Wenn ich jemanden am Trapez rumkaspern sehen möchte, dann gehe ich in den Zirkus.“

#HeleneFischer Grad das Video gesehen, aber sorry. Wer so was sehen will, geht doch besser in den Zirkus! Hoffe, die Zuschauer bekommen für den abgebrochenen Abend das Geld zurück! Trotzdem gute Besserung! — FrankSeverin (@FrankSeverin5) June 19, 2023

Ist die Sängerin oder Akrobatin? Wenn ich jemanden am Trapez rumkaspern sehen möchte, dann gehe ich in den Zirkus. #HeleneFischer — MarcO (@marcoj874) June 19, 2023

Auch „Hullu poro“ kritisiert: „Ich bevorzuge Künstler, die auf der Bühne ihre Musik sprechen lassen und kein Brimborium veranstalten.“ Und „Sabrina“ meint: „War da nicht letztens erst ein Rippenbruch? Vielleicht die Showeinlagen nochmal überdenken. Soviel Risiko eingehen, hat sie doch eigentlich nicht nötig. Gute Besserung.“ Die Nutzerin „Clarabella“ schreibt: „Ohne Sicherung springt eine Sängerin vom Trapez? Als Mama einer kleinen Tochter? Das ist nicht cool.“

Auch wenn ich mit Schlager nichts anfangen kann wünsche ich gute Besserung. Dennoch möchte ich mal festhalten, das ich Künstler bevorzuge, die auf der Bühne ihre Musik sprechen lassen und kein Brimborium veranstalten.#HeleneFischer — Hullu poro (@marc0478) June 19, 2023

Gute Besserung #helenefischer — Sabrina (@Sabi3Dee) June 19, 2023

Artistische Shows von früher sind das Eine, aber jetzt sollte davor noch immer ein kleines Mädchen stehen. — Clarabella (@Clarabe05928833) June 18, 2023

Einen Schulterklopfer gibt es Nutzern zum Umgang Fischers mit dem Unfall. Claudia Mondrowski meint: „Alter Falter, sich derart zu verletzen und dann völlig konzentriert da zu hängen und weiter zu singen, Respekt!“ Auch „Conankun88“ sagt: „Sie zieht einfach erstmal durch und bemüht sich sogar niemanden zu beunruhigen. Sehr professionell.“

Oh Mann, ich kann mit Schlager nichts anfangen und #HeleneFischer mag ich schon gar nicht hören. Ich sah hier die Videosequenzen und dachte: Alter Falter, sich derart zu verletzen u dann völlig konzentriert da zu hängen und weiter zu singen, RESPEKT! Gute Besserung !!! — Claudia Mondrowski (@CMondrowski) June 18, 2023

Autsch das tut schon beim Hinsehen weh.

Ihre Musik mag ich nicht, aber da merkt man wieder die Leidenschaft, die in dieser Arbeit für sie steckt. Sie zieht einfach erstmal durch und bemüht sich sogar niemanden zu beunruhigen. Sehr professionell. Gute Besserung an #HeleneFischer — conankun88 ⬅ Geburtsjahr! (@conankun88) June 18, 2023

Die Grundkritik steht allerdings im Raum: Wird die Akrobatik in den nächsten Tour-Produktionen reduziert? Mit dieser Frage müssen sich Fischer, Management und Veranstalter auseinandersetzen. Die wichtigste Nachricht am Montag: Nach Angaben des Konzertveranstalters Live Nation gehe es Fischer „den Umständen entsprechend gut“.