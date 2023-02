Dr. Giovanni Springmeier und Dr. Marta Gnyp vor einer Installation des schwarzen US-Künstlers Rodney McMillian im Kunstmuseum Wolfsburg. Zwei Drittel der Exponate in der aktuellen Schau „Blow Up!“ sind Schenkungen des Berliner Paares.

Wolfsburg. Ein Paar mit exzellenten Verbindungen in der Szene hat dem Haus viele hochkarätige Arbeiten überlassen – was treibt es an?