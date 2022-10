Non-binärer Buchpreisträger de l’Horizon liest in Braunschweig

Für seinen Roman „Blutbuch“ hat der non-binäre Schriftsteller Kim de l’Horizon den Deutschen Buchpreis 2022 erhalten. Nun ist das Interesse an Werk und Persönlichkeit des Schweizer Autors mit dem bürgerlichen Namen Dominik Holzer groß. Am Samstag, 5. November, 21 Uhr, ist der neue Literaturstar in Braunschweig zu erleben: Im Roten Saal des Braunschweiger Schlosses liest de l’Horizon (30) aus seinem aktuellen Werk.

Die Buchpreis-Jury urteilte über „Blutbuch“: „Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur nach einer eigenen Sprache. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht?“ Von de de l’Horizons „Romanform in steter Bewegung“ habe sich die Jury „provozieren und begeistern“ lassen.

De l’Horizons Lesung in Braunschweig ist Teil des neuen Festivals „Literaturzeit“, das die bisherige „Lange Nacht der Literatur“ am Vorabend der Verleihung des Braunschweiger Wilhelm-Raabe-Preises ersetzt. Der Raabe-Preis 2022 wird am Sonntagmorgen, 6. November, im Kleinen Haus des Staatstheaters an den Schriftsteller Jan Faktor vergeben.

Auch Raabe-Preisträger Jan Faktor stellt sich beim „Literaturzeit“-Festival vor

Auch Faktor (70) ist bei der „Literaturzeit“ zu erleben: Am 5. November, 19.30 Uhr, stellt er im Kleinen Haus seinen preisgekrönten Roman „Trottel“ vor. Insgesamt 21 Autoren lesen bei dem Festival „Literaturzeit“ jeweils eine Stunde lang, verteilt auf sieben verschiedene Säle in der Innenstadt. Weitere bekannte Namen sind etwa Dmitrij Kapitelman, Katerina Poladjan und Feridun Zaimoglu.

Festival-Karten für sieben Euro gibt es ab sofort an den Kassen des Staatstheaters. Sie berechtigen zum Eintritt zu jeder Lesung, sofern Platz ist. Ab dem 21. Oktober können Plätze für jede Lesung unter der Webseite braunschweig.de/literaturzentrum reserviert werden.

