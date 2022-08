Dschungelcamp 2023: RTL präsentiert drei neue IBES-Kandidatinnen

Es ist das altbekannte Ratespiel in den Monaten vor dem Staffelstart von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!": Wer zieht in das nächste Dschungelcamp? Und wer wird in der RTL-Show für die größten Aufreger sorgen? Auch der Sender selbst beteiligt sich in diesem Jahr an den Spekulationen und präsentiert drei potenzielle neue Kandidatinnen fürs Dschungelcamp 2023. Darunter ist auch eine altbekannte Realityshow-Teilnehmerin.

Doch von vorne: Angefangen hatte alles mit einem Bericht in der "Bild"-Zeitung, wonach die Online-Redaktion exklusiv erfahren haben will, wer sich zu den anderen Kandidaten gesellt, die das Blatt bereits enthüllt hatte. Unter anderem Ex-Bachelor Andrej Mangold, und der Influencer Twenty4tim sollen demnach beim Dschungelcamp 2023 dabei sein. Allein Musiker Lucas Cordalis ist definitiv als Kandidat bestätigt: Er war im vergangenen Jahr wegen einer Covid-Erkrankung ausgefallen.

RTL selbst hielt sich zu den Spekulationen noch bedeckt, spielte aber bei dem Spiel mit: Der Sender präsentierte seinerseits alle genannten Kandidaten mit einem kurzen Steckbrief. Und genauso passierte es auch nach der neuen Spekulation der Zeitung.

Lucas Cordalis wird 2023 in den australischen Dschungel ziehen. Foto: RTL

Dschungelcamp 2023: Eine Kandidatin hatte sich bereits beworben

So präsentiert RTL über den drei Kurzportraits der möglichen Dschungel-Kandidaten nun auch drei mögliche Dschungel-Kandidatinnen: die ehemalige Bachelor-Kandidatin und Jimi-Blue-Ochsenknecht-Ex Yeliz Koc, 28, die Youtuberin und "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin Lisha, 36, und die bekannte Reality-Show-Teilnehmerin Djamila Rowe, 55.

Letztere hatte sich bereits 2021 in der Dschungel-Qualifikationsshow "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" für einen Platz im Camp beworben – allerdings ohne Erfolg. "Vielleicht kriegt die 55-Jährige ja 2023 die Chance auf eklige Prüfungen und gemütliche Lagerfeuer mit anderen Promis…", teasert RTL seine mögliche Dschungelkandidatin an.

Dschungelcamp 2023: Endlich wieder Australien

Obwohl die Steckbriefe und die prominente Präsentation als sicheres Indiz dafür gelten, wer 2023 tatsächlich ins RTL-Dschungelcamp zieht, will der Sender den Ratespaß offenbar noch nicht ganz verderben. "Welche Kandidaten wirklich beim Dschungel-Abenteuer 2023 dabei sein werden, das geben wir frühzeitig bei RTL.de bekannt", heißt es dazu.

Zum Glück ist noch etwas Zeit, bis die Stars ihre Koffer für die Reise packen müssen. Diese geht in diesem Jahr erstmal seit Beginn der Corona-Pandemie übrigens nicht nach Südafrika, sondern zurück in den "Original-Dschungel" in Australien. (reba)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

