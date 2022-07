ZDF-Fernsehgarten am 31. Juli: Gäste, Tickets, Mediathek, Sendetermine

Jeden Sonntag im Sommer feiert Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel im ZDF-Fernsehgarten mit verschiedenen Gästen ihre eigene, manchmal ganz verrückte, Party. So auch am 31. Juli. Mit bis zu 6000 Besucherinnen und Besuchern vor Ort und über einer Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern vor den TV-Bildschirmen wird das ZDF dann wieder für gute Laune am Sonntagmittag sorgen. Das sind die wichtigsten Infos wie etwa Sendetermine des ZDF-Fernsehgarten am Sonntag. Lesen Sie auch: ZDF-Fernsehgarten – Alle Infos zur Geschichte und den Moderatorinnen der Show

Motto und Gäste: Alles zum ZDF-Fernsehgarten am 24. Juli

Jeden Sonntag findet der ZDF-Fernsehgarten unter einem anderen Motto statt. Für den 24. Juli hat sich das ZDF für das Thema "Menschenskinder" entschieden. Als Gäste dabei sein werden:

Angelo Kelly & Family

Ronja Forcher

Peter Kraus

Rahel

Motto und Gäste: Alles zum ZDF-Fernsehgarten am 31. Juli

Der ZDF-Fernsehgarten findet jeden Sonntag unter einem anderen Motto statt. Für den 17. Juli hat sich das ZDF für das Thema "Mallorca vs. Oktoberfest" entschieden. Als Gäste dabei sein werden:

Mickie Krause

Tim Toupet

Lorenz Büffel

Die Dorfrocker

VoXXclub

Hannah

Das Königlich Bayrische Vollgas Orchester

Micha von der Rampe

Mia Julia

Die Draufgänger

Marry

DJ Robin x Schürze

ZDF-Fernsehgarten: Das sind die Sendetermine 2022

Im Sommer und zum Teil auch während der übrigen Jahreszeiten läuft der ZDF-Fernsehgarten immer sonntags um 12 Uhr im ZDF. Ausnahmen gibt es nur, wenn zum Beispiel Sportübertragungen oder andere aktuelle Events übertragen werden. Die Saison 2022 hat am 8. Mai mit der Auftakt-Show begonnen. Das sind die Sendetermine 2022 im Überblick:

8. Mai 2022: Saison-Auftakt

15. Mai 2022: "Bella Italia"

22. Mai 2022: "Einfach tierisch"

29. Mai 2022: "Garten Games"

5. Juni 2022: "Trau Dich"

12. Juni 2022: "600 Folgen Fernsehgarten"

19. Juni 2022: "Discofox meets Jahrmarkt"

3. Juli 2022: "Musikquiz"

10. Juli 2022: "Schlager-Aufschlag"

17. Juli 2022: "Sommerparty"

24. Juli 2022: "Menschenskinder"

31. Juli 2022: "Mallorca vs. Oktoberfest"

28. August 2022: "Rock im Garten"

4. September 2022: "Kultschlager"

11. September 2022: "Flohmarkt"

25. September 2022: "Schlagerparty zum Saisonfinale"

ZDF-Fernsehgarten im Livestream und in der Mediathek

Fernsehgarten-Fans können die Show am Sonntag nicht nur im TV oder live auf dem ZDF-Gelände in Mainz verfolgen. Vielmehr wird die Sendung auch im Internet übertragen. Auf der Webseite des ZDF findet sich ein Livestream. Dort können auch ältere Folgen in der Mediathek aufgerufen werden. Auch interessant: Das ist Moderatorin Andrea Kiewel

Sie moderiert den ZDF-Fernsehgarten: Andrea "Kiwi" Kiewel. Foto: IMAGO /STAR-MEDIA

Live im ZDF-Fernsehgarten: So kommen Sie an Tickets

Bis zu 6000 Zuschauer können den Fernsehgarten auf dem ZDF-Gelände in Mainz live verfolgen. Wer also einmal vor Ort dabei sein möchte, wenn Andrea Kiewel ihre Gäste begrüßt, hat gute Chancen, an Karten zu kommen. Diese werden online über den ZDF-Ticketservice verkauft.

Fernsehsendung ZDF-Fernsehgarten TV-Sender ZDF Läuft seit 1986 Genre Unterhaltungsshow Moderation Andrea "Kiwi" Kiewel

Einen Stehplatz gibt es im ZDF-Fernsehgarten für 10 Euro, einen Sitzplatz auf der Tribüne für 20 Euro. Wer an einem Tisch sitzen möchte, muss dafür 25 Euro pro Karte zahlen. Da die Tickets recht begehrt sind, sind vor allem die Sitzplätze meist recht schnell ausverkauft. Eventuelle Restkarten, vor allem für Stehplätze, verkauft das ZDF sofern sie verfügbar sind an der Tageskasse direkt vor Ort. (fmg)

