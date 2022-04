"Höhle der Löwen": Michael Ballack trinkt eigenen Pflanzendünger

Im August 2021 starb der Sohn von Michael Ballack und seiner Ex-Frau Simone bei einem tragischen Unfall in Portugal. Am 19. September wäre ihr Sohn 19 Jahre alt geworden. Nun äußerten sich die Eltern erstmals.

Michael Ballack nahm einen kräftigen Schluck. Einen "Energydrink“ für Pflanzen habe er entwickelt, erzählte der ehemalige Fußball-Nationalspieler den Investoren um Milliardär Carsten Maschmeyer (62). Und um unter Beweis zu stellen, dass sein Düngemittel frei von Chemikalien und völlig unbedenklich ist, trank Ballack ein Glas in einem Zug leer. Geschadet hat ihm die Kostprobe jedenfalls nicht.

Der 45-Jährige war am Montagabend in der Vox-TV-Show "Höhle der Löwen“ zu Gast – der Vizeweltmeister von 2002 ist heute Unternehmer, Hobbygärtner und Mitgründer eines Start-ups, das einen neuen Pflanzendünger entwickelt hat. "Lucky Plant" heißt sein Produkt, es handelt sich um Kräuterextrakte in Pulver- und Tablettenform, die das Pflanzenwachstum fördern und die Blütezeit verlängern sollen.

Öko-Dünger ist für Tier und Mensch unbedenklich

Laut Eigenwerbung ist der für Tiere und Menschen unbedenklich. "Irgendwann merkte ich auf Fußballplätzen, dass einer meiner Söhne allergische Hautreizungen bekam", so Ballack in der Sendung. "Danach beschäftigte ich mich intensiv mit den Düngemitteln, die auf solchen Rasen eingesetzt werden."

Bernhard Unger, Michael Ballack und Thomas Hüster (von links) demonstrieren die ökologische Unbedenklichkeit ihres Pflanzendüngers. Foto: Bernd-Michael Maurer / RTL

An dieser Stelle stockte einigen Zuschauern der Atem. Denn es ist erst ein paar Monate her, dass Ballacks Sohn Emilio im Alter von 18 Jahren bei einem tragischen Unglück ums Leben kam: In der Nähe des portugiesischen Ferienhauses der Familie südlich von Lissabon starb der junge Mann bei einem Unfall mit einem Quad.

Ballaks Sohn war erst nach der TV-Aufnahme verunglückt

Dass Michael Ballack die Hautreizungen seines Sohnes als Begründung für sein unternehmerisches Engagement anführte, war jedoch nicht als öffentliche Stellungnahme zu verstehen: Der Auftritt im Fernsehstudio war bereits vor rund einem Jahr aufgezeichnet worden, also noch vor dem Unfall.

Ballacks Sohn war eines von drei Kindern aus der 2012 geschiedenen Ehe von Michael und Simone Ballack (46). Die Brüder sind 2001 und 2005 geboren worden.

Der gebürtige Sachse Michael Ballack hatte seine Profilaufbahn 1997 beim 1. FC Kaiserslautern begonnen. Dort lernte er in einem Café die Kellnerin Simone kennen. Sie heirateten 2008. Michael Ballack – Spitzname "Capitano" – arbeitet seit seinem Karriereende als TV-Experte und analysiert Fußballspiele.

Ballacks Fazit: „Wir sind überwältigt.“

Wenn er nicht gerade an seinem Öko-Pflanzendünger tüftelt. Bei den Investoren kam das Zeug gut an. Für 20 Prozent des Unternehmens forderten Ballack und seine beiden Partner 100.000 Euro – und erhielten sie von Ralf Dümmel (55). Ballacks Fazit: "Wir sind überwältigt.“ (zrb)

