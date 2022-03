Daniel Radcliffe hat genug von Harry Potter

"Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe möchte den berühmten Zauberschüler vorerst nicht noch einmal spielen.

"Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich das Gefühl habe, dass ich "Potter" gut überstanden habe und wirklich glücklich damit bin, wo ich jetzt bin. Und zurückzugehen wäre eine so große Veränderung in meinem Leben", sagte der 32-Jährige in einem Interview der "New York Times", das am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Radcliffe wurde darin auf eine Aussage des Regisseurs Chris Columbus (63) angesprochen, der nach eigenen Worten gern eine Filmadaption des Theaterstücks "Harry Potter and the Cursed Child" (dt. Harry Potter und das verwunschene Kind) drehen würde. Columbus hatte bei den ersten beiden Filmen der Reihe Regie geführt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Columbus verglich einen möglichen neuen Film mit den erwachsenen Zauberschülern Harry, Ron und Hermine in einem Interview mit dem Magazin "Hollywood Reporter" mit der Rückkehr des Original-Casts in der "Star Wars"-Reihe. Dazu sagte Radcliffe nun: "Ich werde niemals nie sagen, aber die "Star Wars"-Jungs hatten 30, 40 Jahre Zeit, bevor sie zurückkehrten. Bei mir waren es nur 10. Das ist nichts, woran ich im Moment wirklich interessiert bin."

Eine Wiedervereinigung der Schauspieler gab es zuletzt in der Retrospektive "Return to Hogwarts", die der Streamingdienst HBO Max an Neujahr zeigte. "Ich glaube, ich konnte zurückkehren und es so genießen, weil es nicht mehr zu meinem täglichen Leben gehört", sagte Radcliffe der "New York Times". In der Sendung hatten die Stars über ihre gemeinsame Zeit am Set gesprochen.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-570620/2