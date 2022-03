Benefizkonzert in Braunschweig mit ukrainischem Sänger

Am Sonnabend, 19. März, 19.30 Uhr veranstaltet der Wagner-Verband Braunschweig in Kooperation mit dem Staatstheater einen Benefizabend für die Ukraine im Kleinen Haus. Die Karten dafür sind ab sofort im Verkauf zum Einheitspreis von 25 Euro (ermäßigt 15 Euro). Sie sind nur direkt an den Staatstheaterkassen zu erhalten, nicht online. Die Gelder können so ohne Abzug an den Verein Freie Ukraine Braunschweig weitergeleitet werden.

Auch die Sopranistin Mirella Hagen kommt für das Benefizkonzert nach Braunschweig zurück.

An diesem Liederabend für den Frieden mit Werken von Wagner, Puccini, Mozart, Strauss, Spohr, Händel, Schubert, Korngold, Halévy, Tschaikowsky und Dankewitsch wirken aus dem aktuellen Staatstheater-Ensemble Milda Tubelytė (Mezzosopran), Isabel Stüber Malagamba (Mezzosopran), Kwonsoo Jeon (Tenor), Jisang Ryu (Bass), Rainer Mesecke (Bass), Joanna Liberadzka (Harfe), Sangho Lee (Klavier), Schauspieler Robert Prinzler sowie Alice Baccile und Joshua Haines vom Tanztheaterensemble mit.

Ukrainischer Opernsänger- Die Solidarität macht Mut

Besondere Gäste sind der ukrainische Bassbariton Oleksandr Pushniak, der von 2011 bis 2015 am Staatstheater Braunschweig engagiert war, und seine damaligen Kollegen Mirella Hagen (Sopran), Matthias Stier (Tenor) und Arthur Shen (Tenor). Pushniak, der inzwischen am Nationaltheater Weimar engagiert ist, war seinerzeit Stipendiat des Wagner-Verbands Braunschweig und im Castorf-„Ring“ als Donner bei den Festspielen zu erleben – mit Mirella Hagen als Rheintochter.

Der inzwischen in Leipzig engagierte Tenor Matthias Stier wird Lieder aus Schuberts „Winterreise“ singen, choreographiert von Braunschweigs Tanzdirektor Gregor Zöllig und getanzt von Alice Baccile und Joshua Haines.

red

