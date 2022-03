"The Power of Dog" triumphiert bei Bafta-Filmpreis-Verleihung

"The Power of Dog" triumphiert bei Bafta-Filmpreis-Verleihung

Mo, 14.03.2022, 08.31 Uhr

Zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung gewinnt der Western "The Power of the Dog" bei den britischen Bafta-Awards in London in den beiden Königskategorien: Der Film bekam die Preise für den besten Film und die beste Regie.