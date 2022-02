Verstörend schöne Kunst in Lyon

So, 20.02.2022, 11.48 Uhr

In einer Wanderausstellung in Lyon gibt es derzeit verstörend schöne Kunst zu sehen. Bei der Schau "Ceci n'est pas un corps" (Dies ist kein Körper) wissen manche Besucher kaum, was Kunst und was Wirklichkeit ist.