Fest vorbei - Weihnachtsmänner stutzen sich den Bart

Di, 28.12.2021, 14.39 Uhr

In Brasilien ist Weihnachten jetzt quasi auch offiziell vorbei: In der Weihnachtsmannschule in Rio de Janeiro werden Medaillen verliehen, und zum symbolischen Abschluss der Festtage werden die Bärte gestutzt.