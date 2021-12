"Dinner for One"-Sendetermine: Wann und wo Sie den Klassiker sehen können

Berlin. "Dinner for One" ist der Silvester-Klassiker schlechthin. Lesen Sie hier, wann und wo der Sketch dieses Jahr ausgestrahlt wird.

In Pandemie-Zeiten feiern die ein oder anderen lieber isolierter Silvester: Fünf Tipps, wie man den Rutsch in das neue Jahr zu zweit schön gestalten kann.

Kurzfilm "Dinner for One": Die Sendetermine an Silvester und Neujahr

Ganz nach dem Motto: "The same procedure as every year", dem wohl bekanntesten Zitat aus dem Sketch "Der 90. Geburtstag oder Dinner for One", können sich Fans des Kultstreifens auch beim kommenden Jahreswechsel wieder an dem Schwarz-Weiß-Klassiker erfreuen.

Mittlerweile gibt es die vor 56 Jahren erstmals im März ausgestrahlte Zwei-Personen-Show sogar in etlichen Dialekten. Lesen Sie hier, wann und wo Sie die verschiedenen Varianten des 18-minütigen Sketchs rund um Miss Sophies 90. Geburtstag sehen können. Lesen Sie auch: "Dinner for One": Wie Google dem Silvester-Klassiker huldigt

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Niedersachsen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Dinner for One" – Die Sendetermine

NDR , Silvester, 11.50 Uhr (Plattdeutsch)

, Silvester, 11.50 Uhr (Plattdeutsch) NDR , Silvester, 15.40 Uhr

, Silvester, 15.40 Uhr NDR , Silvester, 17.40 Uhr

, Silvester, 17.40 Uhr NDR , Silvester, 19.40 Uhr

, Silvester, 19.40 Uhr NDR , Silvester, 23.35 Uhr

, Silvester, 23.35 Uhr WDR , Silvester, 17.10 Uhr (Kölsch)

, Silvester, 17.10 Uhr (Kölsch) WDR, Silvester, 17.35 Uhr

Silvester, 17.35 Uhr Das Erste , Silvester, 16.45 Uhr

, Silvester, 16.45 Uhr Das Erste , Neujahr, 5.10 Uhr

, Neujahr, 5.10 Uhr BR , Silvester, 18.45 Uhr

, Silvester, 18.45 Uhr BR , Neujahr, 0.05 Uhr

, Neujahr, 0.05 Uhr SWR , Silvester, 19.25 Uhr

, Silvester, 19.25 Uhr MDR , Silvester, 19.00 Uhr

, Silvester, 19.00 Uhr RBB , Silvester, 19.00 Uhr

, Silvester, 19.00 Uhr RBB , Neujahr, 3.45 Uhr

, Neujahr, 3.45 Uhr HR , Silvester, 16.45 Uhr (Hessische Version)

, Silvester, 16.45 Uhr (Hessische Version) HR , Silvester, 18.40 Uhr (Hessische Version)

, Silvester, 18.40 Uhr (Hessische Version) HR, Silvester, 19.10 Uhr

"Der 90. Geburtstag oder Dinner for One" – Remake von Joko und Klaas

In diesem Jahr erwartet "Dinner for One"-Zuschauer sogar ein weiteres Remake des Silvester-Klassikers: Weil Joko und Klaas in der Sendung "Joko & Klaas gegen Prosieben on Ice" verloren haben, müssen die Moderatoren den Sketch an Silvester um 20.15 Uhr nachspielen.

"Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf müssen für den Silvesterabend die neue Version eines rund 60 Jahre alten Klassikers des jährlichen Silvesterprogramms erarbeiten und unter dem Titel "Silvester für Eins" eine neue Tradition zum Jahreswechsel etablieren", teilte ProSieben mit.

Die Rollenverteilung ist bereits bekannt: "Gemeinsam mit Conférencier Steven Gätjen schlüpft Joko Winterscheidt gleich in mehrere Rollen, um als treuer Butler der Herrin des Hauses, gespielt von Klaas Heufer-Umlauf, einen wundervollen Geburtstag wie jedes Jahr zu bereiten", verrät der Sender. "Silvester für Eins" wird am 31. Dezember sowohl auf Prosieben als auch auf Joyn ausgestrahlt. (day/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de