Bonos Sohn mit Inhaler an der Spitze der britischen Charts

Mit ihrem Debütalbum "It Won't Always Be Like This" ist die irische Rockband Inhaler um Sänger Elijah Hewson, Sohn von U2-Frontman Bono, an die Spitze der britischen Charts gestürmt.

Sie sind damit die ersten irischen Künstler seit 13 Jahren, die im Vereinigten Königreich den ersten Platz belegen. Zuletzt gelang dies der Band The Script 2008. Auch in seinem Heimatland sicherte sich das Quartett den Top-Platz, wie die Official Chart Company mitteilte.

"Wir können es nicht glauben, dass unser Album auf die Nummer eins geklettert ist", teilte die Band mit. "Von den Anfängen in kleinen Clubs in Großbritannien bis dahin, wo wir heute sind, hätten wir während der Entstehung dieses Albums nie gedacht, dass dies für uns vier Glückspilze möglich wäre."

Sänger "Eli" Hewson (21) sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, ein Grund des Erfolgs sei, dass Inhaler eine Fangemeinde gefunden hat, die noch nie von U2 gehört habe. Er räumte aber ein, dass ihm seine Herkunft viele Türen geöffnet habe. Die Band habe sich dennoch stets selbst beweisen müssen.

"Ich mache den Leuten, die sich dafür interessieren, keinen Vorwurf. Mich würde es interessieren, wenn ich höre, dass jemand in der gleichen Lage ist wie ich." Die Band habe sich mittlerweile damit abgefunden. "Es ist was es ist. Ich glaube nicht, dass es viel Ablenkung gibt. Wenn die Leute darüber reden wollen, sollen sie darüber reden."

In den britischen Single-Charts steht weiterhin Ed Sheeran mit seinem neuen Song "Bad Habits" an der Spitze.

