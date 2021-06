Wohnung, Reisen, Cannabis: Einfallsreiche Impf-Anreize

Mi, 02.06.2021, 16.28 Uhr

Trotz großzügiger Impfangebote der Regierungen hält sich die Impfbereitschaft in manchen Orten in Grenzen. Daher haben sich Städte wie New York, Tel Aviv oder Hongkong kreative Anreize für Impf-Muffel ausgedacht.