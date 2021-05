Sabine Schwemm, die als Vierjährige in das Waldhaus in Bad Salzdetfurth geschickt wurde, hält in ihrer Wohnung eine historische Postkarte der Heilanstalt in der Hand. In diesem Heim und ähnlichen Einrichtungen soll es in der Nachkriegszeit zu schweren Misshandlungen von Klein- und Schulkindern gekommen sein.