Natalie Portman in Roman-Verfilmung von Elena Ferrante

Oscar-Preisträgerin Natalie Portman (39) will in der geplanten Verfilmung des Romans "The Days of Abandonment" (dt. Titel "Tage des Verlassenwerdens") von Bestsellerautorin Elena Ferrante ("Meine geniale Freundin") die Hauptrolle übernehmen.

In dem Projekt des Studios HBO Films ist die israelisch-amerikanische Schauspielerin auch als Produzentin an Bord, wie das Branchenblatt "Variety" berichtet. Der Roman dreht sich um eine Frau mit zwei Kindern, die von ihrem Mann verlassen wird und in einen dunklen Abgrund stürzt. Die amerikanische Filmemacherin Maggie Betts ("Novitiate") schreibt das Drehbuch und führt Regie.

Portman hatte erst kürzlich eine Rolle in der geplanten TV-Serie "Lady in the Lake" an der Seite von Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o zugesagt. Portman, die zuletzt in dem Science-Fiction- Streifen "Lucy in the Sky" mitspielte, hatte 2011 einen Oscar für ihre Hauptrolle in dem Ballettdrama "Black Swan" gewonnen. Im vorigen Jahr gründete sie die Firma MountainA, um auch Film- und Fernsehprojekte zu produzieren.

