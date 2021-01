Let's Dance 2021: Hofer und Obama - Das sind die neuen Kandidaten

Die neue Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" startet am 26.Februar. Mit dabei sind viele bekannte Gesichter, die gegeneinander antreten, um sich den Tanzpokal zu holen. Alle Fakten zur Show, sehen Sie im Video.

Let's Dance: Die neue Staffel steht in den Startlöchern

Am 26. Februar startet die neue Staffel von "Let's Dance"

Nun hat RTL die Promis bekanntgegeben, die in diesem Jahr auf das Tanzparkett sollen

Mit dabei sind "Mr. Tagesschau" Jan Hofer und die Halbschwester von Barack Obama

Am 14. Dezember 2020 nahm Jan Hofer in der "Tageschau" seine Krawatte ab und verabschiedete sich zum letzten Mal von seinem Publikum. Nach 35 Jahren ging "Mr. Tagesschau" in den Ruhestand. Aber ruhig wird 2021 für den 68-Jährigen offenbar nicht, denn er ist ab Februar 2021 einer der Kandidaten von "Let's Dance" bei RTL.

In diesem Jahr wird außerdem neben Schlagersänger Mickie Krause und Sportmoderator Kai Ebel auch Auma Obama, die ältere Halbschwester von Barack Obama, in Köln auf dem Tanzparkett der RTL-Show stehen.

Diese Kandidaten nehmen 2021 an "Let's Dance" teil:

Jan Hofer (68): 35 Jahre lang war Hofer das Gesicht der ARD-Hauptnachrichten, bevor er sich im Dezember 2020 aus der Tagesschau verabschiedete. "Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe (172 cm) präsentieren kann", sagte Hofer vorab im Gespräch mit RTL.

Im Dezember 2020 verabschiedete sich Jan Hofer von der "Tagesschau". Foto: dpa

Nicolas Puschmann (29): Er wurde 2019 durch das Gay-Dating Format „Prince Charming“ bekannt und wird bei der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel erstmals als Mann mit einem Mann tanzen. "Ich denke, für viele Zuschauer wird es eine neue Erfahrung sein, zwei Männer tanzen zu sehen", so Putschmann vorab. "Und ehrlich, was ist dabei schon anders? Mensch tanzt mit Mensch. Liebe und die Leidenschaft fürs Tanzen kennt kein Geschlecht", sagte der 29-Jährige.

Auma Obama (60): Die Germanistin, Soziologin, Key Note Speakerin und Journalistin ist die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama. "Normalerweise hätte ich nicht den Mut, bei einem solchen Wettbewerb teilzunehmen", so Auma Obama. "Ich bin zwar eine leidenschaftliche Tänzerin, aber am liebsten tanze ich im Wettbewerb mit den Kindern aus meiner Stiftung "Sauti Kuu" in Alego in Kenia. Dabei geht es um das Zelebrieren des besten Tänzers und obwohl ich gegen die Kinder keine Chance habe, tanze ich gerne mit."

Auma Obama nimmt an "Let's Dance" teil. Foto: dpa

Kai Ebel (55) , Sportreporter

, Sportreporter Valentina Pahde (26) , Schauspielerin

, Schauspielerin Mickie Krause (50), Schlagersänger

Mickie Krause ist als Schlagersänger bekannt. Foto: dpa

Senna Gammour (41) , Sängerin (Monrose), Entertainerin und Influencerin

, Sängerin (Monrose), Entertainerin und Influencerin Erol Sander (52) , Schauspieler

, Schauspieler Lola Weippert (24) , Moderatorin und Influencerin

, Moderatorin und Influencerin Rúrik Gíslason (32) , ehemaliger Profi-Fußballspieler

, ehemaliger Profi-Fußballspieler Ilse DeLange (43) , Musikerin

, Musikerin Kim Riekenberg (26), Model

Model Simon Zachenhube (22) , Boxer

, Boxer Vanessa Neigert (28), Sängerin

Bei der "Let's Dance"-Jury und den Moderatoren ändert sich 2021 nichts

Die Tanzshow startet am Freitag, 26. Februar um 20.15 Uhr mit einer Kennenlernshow in die 14. Staffel. In zwölf anschließenden Live-Sendungen kämpfen die 14 mehr oder weniger bekannten Stars um den Titel "Dancing Star 2021".

Bei Jury und den Moderatoren ändert sich 2021 nichts. Die Punktevergabe übernehmen wieder Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez. Victoria Swarovski und Daniel Hartwich führen erneut durch die Shows. (bef)

