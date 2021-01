Dschungelshow 2021: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Köln. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus” ist für Fans des Trash-TVs seit vielen Jahren das erste Fernseh-Highlight des Jahres. Auf Dschungelprüfungen mit Kakerlaken, Mehlwürmer und Käfer im australischen Busch müssen Zuschauer des Dschungelcamps in diesem Jahr aber verzichten. Die Corona-Pandemie macht die Dreharbeiten in Australien unmöglich. Ausfallen wird das RTL-Format aber auch 2021 nicht.

Während vor einigen Monaten noch eine Verlegung ins britische North South Wales im Gespräch war und die Promis in einem “Gruselschloss” leben sollten, findet die Sendung nun in Deutschland statt - allerdings mit einigen Änderungen. Welche Idee steckte ursprünglich hinter „Ich bin ein Star- Holt mich hier raus" (IBES)“? Wer waren die bisherigen Gewinner? Und was passiert mit dem Dschungelcamp in Zeiten der Corona-Pandemie? Lesen Sie hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Gute Woche - Alles Gute in einem Newsletter Melden Sie sich hier an und lesen Sie kostenlos immer sonntags die guten Nachrichten aus Niedersachsen E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“: Worum geht es überhaupt noch mal genau?

Zehn bis zwölf mehr oder weniger prominente Personen ziehen für bis zu zwei Wochen in ein Camp im australischen Urwald. Dabei werden sie rund um die Uhr von Kameras begleitet. Während ihres Aufenthalts in dem wenig luxuriösen Lager müssen sie verschiedene Prüfungen absolvieren, sogenannte Dschungelprüfungen, die gegebenenfalls vom medizinischen Betreuer Bob McCarron („Dr. Bob“) überwacht werden.

Per Telefonabstimmung entscheiden die Zuschauer, welche Kandidaten im Lager bleiben sollen. Die letzte übrige Person wird zum Dschungelkönig oder zur Dschungelkönigin ernannt. Wer eine Prüfung abbrechen oder freiwillig die Sendung verlassen will, kann sich jederzeit mit dem Ausruf „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ befreien.

Dschungelcamp: Was bedeutet Corona für die Show im Jahr 2021?

Fans des Dschungelcamps müssen sich in diesem Jahr mit einer Ersatzshow begnügen. Statt “Ich bin ein Star - Holt mich hier raus” trägt die Sendung den Titel “Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow”. Die Show wird auch nicht in die reguläre Staffelzählung eingehen. Die 14. Staffel hatte im Januar 2020 stattgefunden, die 15. Staffel ist für Januar 2022 angekündigt. In der zweiwöchigen Show soll am Ende jeder Folge per Zuschauer-Voting ein Star die Sendung verlassen müssen.

Wie die “Bild” berichtet, sollen die Teilnehmer in verschiedenen kleinen Wohngruppen zusammenleben - ähnlich wie etwa bei "Big Brother". RTL macht auch hieraus ein Geheimnis. Fest steht, dass in einem Studio gedreht wird. RTL-Geschäftsführer Jörg Graf sagte dazu in einer Ausgabe des „Mediengruppe RTL Podcasts“: „Irgendwann, zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir gesagt: Komm, wir machen uns frei davon, jetzt mit einer Brechstange in den Schwarzwald zu ziehen und den Dschungel da nachzuspielen.“ Laut “Bild” findet die Show nun in der nordrhein-westfälischen Stadt Hürth statt.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich: Wegen Corona zeigt RLT dieses statt des "Dschungelcamp" eine "Dschungelshow", die in Deutschland gedreht wird. Foto: picture alliance/dpa | Stefan Menne

Weiteres zum Thema „Dschungelcamp“

Dschungelshow 2021: Wird es überhaupt richtige Dschungelprüfungen geben?

RTL verrät hierzu bisher nicht viel, schreibt lediglich: “Für die prominenten Dschungelcamp-Bewerber beginnt eine nie dagewesene Challenge in Deutschland.” Die Promis sollen ihre “Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen”. Denn: Der Sieger darf beim Dschungelcamp 2022 mitmachen.

Wer moderiert "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow"?

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wird seit der ersten Staffel von Sonja Zietlow moderiert, seit Staffel sieben ist Daniel Hartwich an ihrer Seite. Zuvor hatte der 2012 gestorbene Comedian Dirk Bach die Sendung gemeinsam mit Zietlow moderiert. 2013 sollten Zietlow und Hartwich den Deutschen Comedypreis in der Kategorie „Beste Moderation“ erhalten. Sie lehnten die Auszeichnung jedoch aus Respekt gegenüber Bach ab. Daraufhin wurde der für die „IBES“-Moderatoren bestimmte Preis neben Bachs Grab auf dem Kölner Melatenfriedhof in einem kleinen Glaskasten installiert.

Und wann startet die diesejährige RTL-Dschungelshow?

Los geht es am 15. Januar bei RTL. In puncto Sendezeit bleibt alles gleich. Auch diese Show beginnt wie in den Vorjahren um 22.15 Uhr und wird täglich live bis zum 29. Januar ausgestrahlt. Dann findet das große Finale statt. Außerdem können Zuschauer die Show auch bei “TV Now” verfolgen. Für eine Dauer von 14 Tagen stehen die einzelnen Folgen auch auf Abruf bereit.

Welche Promis machen mit?

Wie jedes Jahr verrät RTL die Kandidaten vorab noch nicht. Es geistern aber jede Menge Namen durch die Medien. Für das abgesagte Australien-Dschungelcamp waren laut “Bild” mal Schauspielerin Tina Ruland, Ex-Model Claudia Effenberg und Sänger Lucas Cordalis verpflichtet worden. Ob sie auch an dieser veränderten Show teilnehmen werden? Ebenfalls im Gespräch sind Ex-Bachelor Oliver Sanne, GNTM-Teilnehmerin Zoe Saip und Reality-Star Mike Heiter. Love-Island Teilnehmer Henrik Stoltenberg soll offenbar abgesagt haben, um stattdessen im Februar bei “Promis unter Palmen” teilnehmen zu können.

Ist Dr. Bob wieder mit dabei?

Was genau seine Aufgabe sein wird, ist bisher noch nicht klar: Aber ja, Dr. Bob ist auch dieses Jahr fester Bestandteil des Dschungelcamps. Er soll laut RTL extra aus Australien eingeflogen werden. In einer Videobotschaft kündigte er auch selber an: “Ich komme nach Deutschland, um euch zu sehen.”

Wer gewann im vergangenen Jahr die IBES-Staffel?

Im Januar 2020 gewann der ehemalige DSDS-Sieger Prince Damien die 14. Staffel des Dschungelcamps. Wegen der verheerenden Buschfeuer in Australien stand schon damals die Staffel auf der Kippe. RTL ließ die Sendung aber dennoch stattfinden - und erntete Kritik.Ex-Boxprofi Sven Ottke und Auswanderer-Witwe Danni Büchner holten sich den zweiten und dritten Platz. Das sind die Sieger der weiteren Staffeln:

Evelyn Burdecki (Reality-Show-Teilnehmerin)

Jenny Frankhauser (Reality-Show-Teilnehmerin)

Marc Terenzi (Pop-Sänger)

Menderes Bagci (DSDS-Teilnehmer)

Maren Gilzer (Schauspielerin, Fotomodell)

Melanie Müller (Schlagersängerin)

Joey Heindle (Popsänger, DSDS-Teilnehmer)

Brigitte Nielsen (Model, Schauspielerin)

Peer Kusmagk (Schauspieler, Moderator)

Ingrid van Bergen (Schauspielerin, Synchronsprecherin)

Ross Antony (Sänger, Entertainer)

Désirée Nick (Schauspielerin, Sängerin)

Costa Cordalis (Schlagersänger)

Seit wann gibt es das Dschungelcamp schon?

Zum ersten Mal wurde die Reality-Show 2004 ausgestrahlt. Die erste Staffel startete am 9. Januar 2004, die zweite am 23. Oktober desselben Jahres. Nach einer fast vierjährigen Pause begann Staffel drei schließlich im Januar 2008. Staffel vier folgte 2009. Im Jahr 2010 gab es wegen geringer Werbebuchungen kein Dschungelcamp. Erst seit 2011 findet „IBES“ jährlich statt.

Was ist das Vorbild des Dschungelcamps?

Das gleichnamige Vorbild der Erfolgssendung kommt aus dem Vereinigten Königreich: In dem Format „I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!“ wurde erstmals 2002 ausgestrahlt. Es wird ebenfalls im australischen Urwald gedreht. In Australien, Dänemark, Frankreich, Indien, den Niederlanden, Rumänien, Schweden, Ungarn und den USA gibt oder gab es ähnliche Sendungen, die teils denselben Titel in der jeweiligen Landessprache trugen. (jb/raer)