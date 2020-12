Warum der Silbermond-Tourmanager nun Grundsicherung braucht

Damit Großkonzerte von Vorzeigebands wie Silbermond hochglanzmäßig über die Bühne gehen, müssen zahllose Rädchen ineinandergreifen. Dutzende Menschen und Tonnen von Material sind beteiligt, vom Fahrer des Tourbusses über die Techniker der Band, die Techniker vor Ort, Caterer, Sicherheitsleute, Kartenverkäufer. Und es gibt zwei, die den Überblick behalten und bei Problemen schnell eine Lösung parat haben müssen: der Tourmanager und der örtliche Produktionschef. Jobs für Spezialisten, die stressresistent, flexibel, empathisch, aber auch durchsetzungsstark sein sollten – und jede Menge Erfahrung brauchen.

Lutz Sauerbier zählt zu denen, die das drauf haben. Seit 20 Jahren arbeitet er an den Schaltstellen hinter den Kulissen, als Tourleiter von Bands wie Silbermond und Revolverheld, oder als Produktionschef in Braunschweiger und Wolfsburger Clubs. Der kantige, geradlinige Braunschweiger ist geschätzt in der Branche, auch weil er viele Jahre selbst auf der Bühne stand beziehungsweise saß, als begnadeter, wuchtig groovender Schlagzeuger. Über Jahrzehnte hat sich der 56-Jährige eine funktionierende Rock-Existenz aufgebaut, die ihn und seinen Sohn Rocco gut ernährte. Seit diesem Corona-Frühjahr lebt er von Hartz IV.

Grundsicherung – ein harter Schritt

Lutz Sauerbier in Aktion als Schlagzeuger. Foto: Privat

„Der Schritt ist mir echt schwer gefallen“, erzählt Sauerbier. „Ich hätte mich wohl nicht dazu durchgerungen, wenn Freunde mir nicht immer wieder zugeraten hätten. Ich kenne einige Leute aus der Branche, die sich nicht überwinden konnten, ihre Ersparnisse aufbrauchen oder ihren Job aufgegeben haben. Andere gehen leer aus, weil sie Partner haben, die noch Geld verdienen. Das ist sehr belastend.“

Auf Rosen gebettet ist Sauerbier mit der Grundsicherung auch nicht. Sie gehe zum Gutteil für laufende Kosten und Unterhaltszahlungen drauf, erzählt er. Auch er knabbert seine Rücklagen an. „Da überlegt man schon genau, was man so kauft.“ Und welche Anschaffungen gerade unverzichtbar sind, auch um die berufliche Infrastruktur zu erhalten. Als im Sommer wieder ein paar Konzerte möglich waren, habe er sofort wieder gearbeitet, erzählt Sauerbier. Auch wenn seine Gagen fast komplett auf die Grundsicherung angerechnet wurden.

„Immer mehr Kollegen geben auf“

„Um es klar zu sagen: Ich bin glücklich, in Deutschland zu leben. Ich finde die Maßnahmen gegen die Pandemie richtig und bin dankbar für die Hilfe, die ich bekomme. Neben der Grundsicherung war es auch ein kleiner Einmalbetrag zu Beginn der Krise. Auch die Novemberhilfe habe ich beantragt. Dennoch fände ich es gut, wenn die Verantwortlichen stärker auf unsere spezifische Situation eingehen würden. Es würde schon helfen, wenn nicht jeder kleine Job auf die Grundsicherung angerechnet würde. In der Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es über eine Million Spezialisten ihres Fachs. Viele dürfen ihren Beruf im Interesse der Allgemeinheit nicht ausüben. Wir Selbständigen bekommen kein Kurzarbeitergeld. Ich weiß von immer mehr Kollegen, die sich umorientieren. Das gefährdet den Neustart der Kultur zunehmend.“

Sauerbier selbst ist entschlossen durchzuhalten. Sein Kalender sei voller Aufträge gewesen. Die meisten seien lediglich verschoben wurden, wenn auch immer ferner in die Zukunft. Er ist überzeugt, dass die Sehnsucht der Menschen nach Live-Musik groß ist – mindestens so groß wie vor Corona. Nicht zuletzt kann einer wie er sich ein Leben ohne Kultur gar nicht vorstellen.

Kurz vorm großen Durchbruch

Sauerbiers Vater arbeitete in den Werkstätten des Staatstheaters. Zudem sei er ein begeisterter Jazzer gewesen. Sohn Lutz wuchs zwischen Schallplatten auf; insbesondere der Trommler Gene Krupa faszinierte ihn. Mit neun Jahren bekam er sein erstes Schlagzeug. Mit 14 nahmen ihn ein paar Oberschüler in ihre Band auf, die unter dem Namen Neublau sogar einen Vertrag für eine Single erhielt. Seine nächste Band Blue Bamboo spielte New Wave, durchgestylt bis in die Haarspitzen. „1986 hätten wir locker den Beton-Haarspray-Preis gewinnen können“, flachst Sauerbier.

Stattdessen gewann er mit dem Projekt The Expression den Braunschweiger Rock-Wettbewerb, damals ein Großereignis. Sauerbier, ein charismatisches Gesamtkunstwerk aus großer Klappe und großem Können, kannte jeder in der regionalen Szene. Wenn eine relevante Band einen neuen Drummer brauchte, fragte sie ihn. Schließlich auch die Shifty Sheriffs, die Nummer eins im Braunschweig der frühen 90er. Die EMI brachte ihr Album „Madman’s Paradise“ heraus mit eingängigem, rotzigen Gitarrenrock. Es fehlte nicht viel zum ganz großen Durchbruch.

2004 kam die Anfrage, die Touren einer jungen Band aus Bautzen zu leiten

Ebenso beim nächsten Projekt Milch auf Ex, mit dem Maffay-Gitarrist Andreas Becker auf der neuen Deutschrockwelle um Bands wie Echt und Wir sind Helden mitsurfen wollte. Mit Becker als Bassist, Sänger Markus Schultze und Gitarrist Peter Brenner ging es im Vorprogramm von Bon Jovi auf Stadiontour. Dann bremsten Streitigkeiten um Namensrechte mit einer Band namens Die Milch das ambitionierte Quartett aus. Sauerbier machte als Live-Schlagzeuger mit Rappern aus dem Jazzkantinen-Umfeld wie Cappuccino weiter – und rutschte langsam in seine neue Karriere als Tourmanager hinein.

2004 fragte Undercover-Chef Michael Schacke ihn, ob er das Tourmanagement für eine junge Band namens Silbermond übernehmen wolle. „Ich sagte zu. Zwei Wochen später charteten Stefanie Kloß und Co mit ,Durch die Nacht’ und ,Symphonie’ – echt Glück gehabt“, erzählt Sauerbier.

Mitverantwortung für 60 Crewmitglieder

Auf Touren mit Silbermond hat der Braunschweiger nach eigenen Angaben die Mitverantwortung für bis zu 60 Crewmitglieder. Er muss sicherstellen, dass die Band pünktlich ankommt, dass sie von Bühne bis Backstage alles so vorfindet, wie vereinbart, er kümmert sich um Interviewanfragen und Termine mit den Fans, um die Abrechnung der Tageskasse, darum, dass Auf- und Abbau reibungslos laufen und dass hinterher alle wieder in den Nightliner oder ins Hotel finden. Und um alle Probleme, die zwischendurch auftauchen.

Rund die Hälfte des Jahres ist Sauerbier so unterwegs, in der anderen übernimmt er die Betreuung von Konzerten vor Ort. „Ich habe viel um die Ohren und lange Arbeitstage. Aber kaum einer ist wie der andere, und es sind immer spannende Leute um einen herum. Ich liebe das“, sagt er. Zwischendurch trommelt er auch immer mal wieder, etwa bei Soloprojekten der Wingenfelder-Brüder. Beziehungsweise trommelte. Auch das geht seit Monaten nicht mehr. „Irgendwann wird es wieder so weit sein, und es wird noch besser und intensiver als früher“, sagt Sauerbier. Er glaubt fest daran.