Ihre Messerattacke auf Michael Douglas hat Kinogeschichte geschrieben. 30 Jahre nach „Eine verhängnisvolle Affäre“ wird Glenn Close noch immer stark mit dieser Rolle in Verbindung gebracht – bei den besten Psychopathen-Darstellern landet sie immer noch auf einem beachtlichen siebten Platz.

Ihren Status als herausragende Charakterdarstellerin beweisen allein die sieben Oscarnominierungen , mit denen die Glenn Close in ihrer Karriere ausgezeichnet wurde. Bis heute ist die 73-Jährige eine vielbeschäftigte Schauspielerin .

Jetzt spielt sie im Netflix-Familiendrama „Hillbilly Elegy“ eine schräge, aber resolute Oma, die ihren Enkel vor seiner drogensüchtigen Mutter schützen muss.

Glenn, was ist für Sie „eine erfolgreiche Karriere“?

Glen Close: Preise sind eine große Ehre. Aber mir ist wirklich wichtig, dass meine Arbeit sich ehrlich und authentisch anfühlt. Meine Rollen müssen mich herausfordern und erfüllen. Wenn unsere Geschichten dann noch andere berühren, ist das das Größte für mich! Am glücklichsten bin ich, wenn ich eine gute Balance zwischen Beruf und Privatem habe. Im Idealfall braucht jeder beides: die Liebe seines Lebens und ein erfülltes Berufsleben.

Durch #Metoo und #Timesup hat sich manifestiert, mit welchen Hürden Frauen es noch immer zu tun bekommen. Wurden auch Sie übergangen oder überhört, weil Sie eine Frau sind?

Close: Ich kann mich glücklich schätzen, dass mir nie etwas Unangenehmes passiert ist. Ich habe mich auch nicht benachteiligt gefühlt, im Gegenteil. Mir wurden sogar interessante Rollen angeboten, die für Männer geschrieben waren. Für mich hat man sogar das Geschlecht der Rolle geändert.

„Ich kann mich glücklich schätzen, dass mir nie etwas Unangenehmes passiert ist“, sagt die 73-Jährige. Foto: Jordan Strauss / dpa

Sie spielen jetzt eine resolute Großmutter, die ihren Enkel stärkt, als dessen Mutter drogensüchtig wird. Der Film ist eine Liebeserklärung an die Familie, sogar an dysfunktionale. Sind Sie ein Familienmensch?

Close: Früher sah ich meine Sippschaft immer nur einmal im Jahr, zu Weihnachten, wenn ich nach Wyoming zu meinen Eltern fuhr. Ich habe also ziemlich wenig Zeit mit ihnen verbracht. Das ist jetzt anders, ich verbringe mehr Zeit mit ihnen den je, weil wir jetzt alle in derselben Stadt leben.

Was hat Sie an der Rolle gereizt – und was gefordert? Ihre Figur ist ja keine niedliche Omi mit Dutt und Nickelbrille, sondern eine dauerfluchende Kettenraucherin mit hässlichen T-Shirts.

Close: Meine Figur hat es ja mal wirklich gegeben, und mir war es wichtig, sie in ihrer Wahrhaftigkeit einzufangen, mit ihrer kaputten Hüfte, ihrem Kettenrauchen, den krausen Haaren, ihren unverbesserlichen Sprüchen.... so war sie nun mal! Sie stand mitten im Leben, und so wollte ich sie auch spielen: sie scherte sich halt nicht um ihre Haare und rauchte manchmal sogar zwei Zigaretten auf einmal. Sie war einfach ein Original, wurde sehr geliebt und vielleicht noch mehr gefürchtet. Das hat mich gereizt. Das war auch das, vor dem ich mich gefürchtet habe: dass ich diese Matriarchin vielleicht nicht genau treffe. Dann war die Familie aber mal am Set, und einer der Enkel war so schockiert seine Oma zu „sehen“, dass er in Tränen ausbrach.

Glenn Close als Mawmaw im Gesellschafts-Drama „Hillbilly Elegy“, das derzeit auf Netflix zu sehen ist. Foto: LACEY TERRELL / dpa

Eine Szene hat definitiv Kultpotenzial: als Sie den „Terminator“ geben.

Close: (lacht) Das war herrlich, das passte zu meiner Figur: Beim Kartenspielen gewinnen wollen und dann einen auf Schwarzenegger machen. Ich hoffe, meine Arnold-Kopie war nicht sooo schlecht!

Sind Großmütter die besseren Mütter?

Close: Soweit will ich nicht gehen. Aber es gibt definitiv auf der ganzen Welt Großmütter, die eine Familie zusammenzuhalten. Das habe ich oft beobachtet, dass diese stolzen Familienoberhäupter es nicht zulassen, dass ihre Familie auseinander fällt. Daher ist sie definitiv ein Archetypus: Entschlossenheit, Liebe und ein Wille aus Stahl sind allen Frauen zu Eigen, die ihre Familien zusammenhalten.