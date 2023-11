Berlin. "Der kleine Lord", "Aschenbrödel" oder "Kevin – Allein zu Haus": Wir verraten, wann die Weihnachtsfilme 2023 im TV zu sehen sind.

Nicht nur Christbäume gehören zur Weihnachtszeit dazu, sondern auch Weihnachtsfilme

"Aschenbrödel", "Der kleine Lord" und Co. gehören zu den Klassikern schlechthin

Lesen Sie hier, wann die beliebten Filme im TV zu sehen sind

Jahr für Jahr laufen unzählige Weihnachtsfilme und -klassiker im TV. Und obwohl manche Menschen Dauerbrenner wie "Der kleine Lord", "Aschenbrödel" oder "Kevin – Allein zu Haus" schon fast auswendig kennen, schalten sie doch immer wieder ein. Bestimmte Filme gehören für viele Menschen einfach zu Weihnachten. Das ist auch 2023 so. Und viele der Klassiker werden auch in diesem Jahr im Fernsehen gezeigt. Wir haben die wichtigsten Sendetermine für Sie zusammengefasst.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Das sind die Sendetermine 2023

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist einer der Klassiker unter den Filmen zu Weihnachten und sorgt jedes Jahr für Traum-Einschaltquoten. Entsprechend häufig läuft die deutsch-tschechische Koproduktion von 1973 im Fernsehen. Die öffentlichen rechtlichen Sender zeigen das Märchen des 2019 verstorbenen Regisseurs Vaclav Vorlicek sogar schon ab dem 1. Advent gezeigt.

3. Dezember 2023, 15:00 Uhr - Das Erste

10. Dezember 2023, 12:30 Uhr - HR

10. Dezember 2023, 14:00 Uhr - RBB

10. Dezember 2023, 15:40 Uhr - SWR

16. Dezember 2023, 12:35 Uhr - NDR

17. Dezember 2023, 15:50 Uhr - MDR

24. Dezember 2023, 13:15 Uhr - Das Erste

24. Dezember 2023, 15:05 Uhr - NDR

24. Dezember 2023, 20:15 Uhr - WDR

25. Dezember 2023, 9:40 Uhr - Das Erste

25. Dezember 2023, 16:35 Uhr - MDR

25. Dezember 2023, 23:00 Uhr - SWR

26. Dezember 2023, 16:35 Uhr - RBB

31. Dezember 2023, 12:00 Uhr - KiKa

31. Dezember 2023, 20:15 Uhr - HR

6. Januar 2024, 11:15 Uhr - BR

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" läuft auch rund um Weihnachten 2022 mehrfach im TV. © dpa

Übrigens: Viele Weihnachtsfilme, darunter auch Aschenbrödel, gibt es inzwischen auch im Stream.

"Der kleine Lord": Wann läuft der Weihnachtsfilm 2023 im TV?

Auch "Der kleine Lord" ist einer der Filme, die fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms sind. Die Romanverfilmung um den achtjährigen Cedric, der plötzlich erfährt, dass er zu einer britischen Adelsfamilie gehört, ist seit Jahrzehnten Kult.

Ganz so oft wie "Aschenbrödel" wird der Film aus dem Jahr 1980 aber nicht im Fernsehen gezeigt. Im Free-TV läuft er lediglich zweimal – am 22. Dezember (20.15 Uhr) und am 26. Dezember (16.35 Uhr) jeweils im Ersten.

„Der kleine Lord“ mit Ricky Schroder wird auch um Weihnachten 2022 mehrfach im TV gezeigt. © imago/United Archives | imago stock

Weihnachten 2023: "Sissi" – Wann läuft die Trilogie im TV?

"Sissi" mit Romy Schneider gehört – zumindest in Mitteleuropa – zu den legendärsten Filmen des 20. Jahrhunderts. Die Trilogie um die österreichische Kaiserin Elisabeth aus den 50er Jahren mit Romy Schneider in der Hauptrolle läuft an Weihnachten 2022 wie alle Jahre wieder zu den Festtagen im TV.

"Sissi": Sonntag, 25. Dezember, 16.35 Uhr - Das Erste

"Sissi – Die junge Kaiserin": Sonntag, 25. Dezember, 18.15 Uhr - Das Erste

"Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin": Montag, 26. Dezember, 18.15 Uhr - Das Erste

Die „Sissi“-Filme sind seit Jahrzehnten Kult. © imago images/Prod.DB | imago stock

"Kevin – Allein zu Haus" an Weihnachten 2023 im TV

Auch die Filmreihe über Kevin McCallister, den der junge Macaulay Culkin 1991 zum ersten Mal zum Leben erweckte, gehört seither zu den Weihnachtsklassikern schlechthin. Der Streifen, in dem der freche Blondschopf über Weihnachten von seinen Eltern zu Hause vergessen wird, läuft seit Jahren immer an den Weihnachtstagen im FreeTV. Die Termine für dieses Jahr sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

“Kevin – Allein zu Haus“ läuft auch in diesem Jahr an Heiligabend. © 20th Century Fox

(fmg)