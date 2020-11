Edgar, der Bootsbauer, macht in Holz

Zu Torsten Sträters zwölf Tipps für den Lockdown gehört der Rat „Lesen Sie weniger Zeug im Internet! Lesen Sie stattdessen ein Buch!“ Sein Tipp: Ken Follett. „Nach der Lektüre von 300 Jahren mittelalterlichen Kathedralenbaus in Echtzeit denken Sie nicht mehr an Corona, Sie sind einfach froh, dass Sie Strom haben“, so der Kabarettist mit der Wollmütze.

So eine wärmende Kopfbedeckung hätte sicher dem jungen Edgar auf der Flucht vor den Wikingern gut getan. Eigentlich wollte er mit seiner Geliebten türmen, nun muss er miterleben, wie Ole Nordmann und Mannen sie und Edgars Vater erschlagen, wie sie sein Dorf verwüsten und seine Zukunft. „Die Hölle kam nach Combe“, schreibt Ken Follett in „Kingsbridge – Der Morgen einer neuen Zeit“. Er nimmt die Leser mit in das England im Jahr 997.

Ist das Elend groß, wie nach der Verwüstung von Edgars Dorf, sind die kirchlichen Würdenträger nicht weit entfernt. Bischof Wynstan von Shiring bemüht sich zur Besichtigung. Und flugs wird der Wikingerüberfall zur Strafe für die Sünden der Menschen in Combe, während sich der Bischof ärgert, dass sein bevorzugtes Bordell auch abgefackelt wurde. Immerhin: Er schenkt Edgar und seinen beiden Brüdern ein kleines Stück Land. Dreng’s Ferry heißt der Weiler.

Diesen Ort kennen Folletts Leser bestens. Er ist Schauplatz für „Die Säulen der Erde“ (1989), „Die Tore der Welt“ (2007) und „Das Fundament der Ewigkeit“ (2017): Kingsbridge. Doch so eine Brücke will eben erst gebaut werden. Irgendwann, so erzählt Follett, habe er sich gefragt, wie es wohl früher in Kingsbridge ausgesehen hat, als die Stadt noch keine Stadt sondern ein Sammelsurium weniger Häuser war. „Das faszinierte mich. Ich dachte an den Anfang des 11. Jahrhunderts, ungefähr an das Jahr 1000, als drei mächtige Gruppen um die Herrschaft in England kämpften: die Angelsachsen, die dort wohnten; die Wikinger, die seit 200 Jahren England wie eine Art Supermarkt betrachteten, wo man nichts bezahlen musste, sondern nur plündern, rauben und Sklaven nehmen konnte. Außerdem noch die Normannen, die wahrscheinlich am zivilisiertesten in Europa waren. Diese Kombination von der Frühzeit von Kingsbridge und diesem gewaltigen Machtkampf schien mir ein großartiges Drama für meine Geschichte zu bieten“, so Follett.

Diese Geschichte erfährt der Leser nun auf 1017 Seiten. Und Sie ahnen es schon: Der Baumeister heißt nicht Bob, sondern Edgar, und ist eigentlich Bootsbauer. Oder erstmal Bauer. So etwas wie eine Kirche gibt’s in Dreng’s Ferry natürlich auch, baufällig, windschief und vernachlässigt, weil der Dechant lieber den weltlichen Freuden frönt. Das klingt nach viel Arbeit für Edgar, aber die Leser müssen sich gedulden. Erstmal geht’s nach Cherbourg. Dort wohnt Ragna Tochter des Grafen. Sie sträubt sich gegen den von ihren Eltern auserwählten künftigen Gatten. Und wie es so kommt, lässt sie sich mal eben von einem englischen Edelmann entjungfern. Keine Sorge, Follett hat keinen frühmittelalterlichen Porno geschrieben, aber fremd sind ihm menschliche Gelüste nicht – bis hin zur Ménage-à-trois von Edgars beiden Brüdern mit der Tochter des Fährmanns. Und wo wir grad dabei sind: Es fehlt noch der schwule Aldred, ein Mönch aus der Abtei von Shiring.

Also Edgar, Wynstan, Ragna und Aldred – sie sind Folletts Hauptfiguren, um sie ranken sich die Geschichten von „Kingsbrigde“, erzählt von einem Meister historischer Romane. Follett lässt keine Intrige, keine Boshaftigkeit, kaum eine Grausamkeit aus, macht Bischof Wynstan zum bösen Kirchenmann, der vor Widerwärtigkeit nur so strotzt. Ragna hingegen ist die starke Frau, die sich nicht mit Kinderkriegen ruhigstellen lässt. Die Grafentochter setzt sich durch, rebelliert gegen den Willen ihrer Eltern, kämpft gegen die Macht der Männer und heiratet eben jenen Engländer, der in Cherbourg ihre Leidenschaft entfacht hat und ausgerechnet Wynstans Bruder ist.

So lassen sich in aller Kürze die ersten geschätzt 150 Seiten zusammenfassen. Da ist also noch viel Luft bis zum Finale. Der neue Follett ist in der Tat die perfekte Shutdown-Lektüre. E-Book-Lesern sei gewünscht, dass sie nicht nur Strom, sondern auch Wlan haben und alle anderen sollten sich freuen, dass sie die Oker auf einer Brücke überqueren können. Obwohl, so eine Fähre hat auch ihren Reiz...