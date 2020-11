Gifhorner Spielfilm: Machtkampf der melancholischen Augen

Der junge Mann ist wild entschlossen. Mit gerade mal 19 Jahren hatte Victor Gütay den ersten Spielfilm fertig. 89 Minuten lang. Alles selber gemacht: Drehbuch, Kamera, Schnitt, Regie. Beim Ton hat ihm ein Freund geholfen. Die Hauptrolle spielte eine Schulkameradin, die Rolle der Mutter ein Mitglied des tanzenden Theaters Wolfsburg.

Den Drehort hat er mit dem Fahrrad in der Umgebung Gifhorns gefunden: das evangelische Jugendheim im Ortsteil Winkel. Er habe dort nur drehen können, wenn gerade kein Betrieb war, erzählt er. Jetzt ist „Mein Schatten über mir“ beim Filmfest zu sehen.

Mitten im Wald

Es geht um Mutter und Tochter, die in diesem abgelegenen und auch ziemlich abgelebten Gebäude mitten im Wald allein die Ferien verbringen. Die Mutter betreibt das Heim und hält ihre Tochter Lea in strengem Regiment zur Mithilfe an. Bis eines Tages ein fremder Junge auftaucht. Er ist von zuhause ausgerissen. Bei Lea keimt ein Plan. Auch sie geht fort.

Kick beim Filmfest

Gütay dreht schon seit früher Jugend Kurzfilme. Später war der Gifhorner Mitglied in der Jury für den Filmfest-Jugendpreis Kinema. Die dort gewonnenen Einsichten in Filmsprachen abseits des Mainstreams hätten ihm den letzten Kick gegeben, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, sagt er. Inzwischen ist er 20 und studiert Szenische Künste in Hildesheim.

Das Sympathische an dem jungen Mann erweist sich im Gespräch. Denn zu der tief von innen kommenden Gewissheit, das Richtige gefunden zu haben, tritt eine unprätentiöse Bereitschaft zur Selbstkritik. Dass sein Drehbuch noch ausgefeilter hätte sein können, weiß er. Stimmt. Da sagt zum Beispiel der fremde Junge: „Du bist nie wirklich du. Nur ein Produkt deiner Eltern. Hast du je darüber nachgedacht?“

Klar, darum geht es in dem Film. Der titelgebende Schatten ist jener der Eltern. Aber so holzschnittartig? Und stimmt das überhaupt? Was eigentlich genau los ist mit dem Jungen, erfährt man nicht.

Alles sehr langsam

Auch die Begegnung mit einem fremden Mädchen in einer fremden Stadt gerät ungelenk. Die Mädchen stolpern ihren Text steif heraus, da hätte vielleicht mehr Mut zur Improvisation die Sache belebt.

Dass dem Film mitunter die rhythmische Varianz fehlt, weiß Gütay ebenfalls selbst. Stimmt auch. Er outet sich im Gespräch als Freund der Berliner Schule um die Regisseurin Angela Schanelec. Langsam. Alles. Sehr. Langsam.

„Ich mag, wenn die Zuschauer sich in ein Bild einleben, etwas darin entdecken, vielleicht eine zweite Ebene.“ Manchmal gelingt ihm das auch, etwa, wenn Lea abends allein an einem Kanal hockt und ihr Haar allmählich blauschwarz mit der Dunkelheit verschmilzt.

Doch manche Szenen, Gänge, Blicke ziehen sich einfach nur hin. Die Hauptaufgabe der Hauptdarstellerin Kristin Braun ist es über weite Strecken, aus großen Rehaugen traurig in die Welt zu schauen. Das aber macht sie sehr schön.

Das Positive

Womit wir endlich beim Positiven wären. Gütay hat ein Auge für sprechende Gesichter. (Da hat er allerdings mit der ausdrucksstarken Cinzia Rizzo ein Geschenk bekommen, allein schon wegen deren melancholischen Augenlidern.) Er hat ein Auge für gespenstisch leere Räume und die Menschen darin: wie verloren, wie vergessen, wie gefangen.

Er hat ein Gespür für das vorhandene Licht als atmosphärischem Mitspieler. Beim letzten, traurig-schönen Gespräch zwischen Mutter und Tochter gewinnt der Film endlich auch an dramatischer Tiefendimension. Das ungute Verhältnis entpuppt sich als Machtkampf zweier einsamer Menschen. Die Tochter gewinnt. Kristin Braun erspielt sich sehr schön die große Befreiung, die Erstarkung. Die einst so dominante Mutter bleibt allein im Halbschatten zurück.