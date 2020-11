Das dunkle Herz des Braunschweiger Filmfests

Einerseits: Filmkunst, klar. Andererseits: Nehmen wir nur mal die letzte Szene des herzzerreißenden schwedischen Films „Charter“. Am nächtlichen Strand von Teneriffa telefoniert eine junge Mutter nach einem Bad im Meer mit ihrem achtjährigen Sohn, der ihr eben von der Polizei entrissen und zum Vater nach Schweden zurückgebracht wurde. „Ist es nicht total dunkel?“, fragt der Junge. Die Mutter sagt: „Ja“. Und man sieht, wie sich im mattgelben Licht der Strandpromenade ihre Augen mit Tränen füllen. „Es ist total dunkel.“ Schwarz. Ende. Abspann.

Europa der Vorstädte

Einerseits: Für mich sind seit Jahren die zehn jungen europäischen Filme, die um den „Heinrich“-Preis konkurrieren, so etwas wie das Herzstück des Festivals. Trotz aller Wucherungen ins Filmmusikalische und in andere Weltgegenden, trotz der durchaus begrüßenswerten Ausweitung des Dokumentar-Sektors. Weil hier mit kargen Mitteln, oft künstlerisch unfertig, aber ungemein vital und emotional ins ungeschminkte Leben Europas gegriffen wird. Weil hier Schicksale am Rande, oft kleine, vermeintlich unscheinbare, gedemütigte Gestalten zu großer Dramatik auflaufen.

Es ist kein Hochglanz-Europa, das in dieser Reihe dominiert, es ist das Europa der Vorstädte, der Ausfallstraßen, der billigen Kneipen, der beengten Wohnverhältnisse.

Sehnsucht nach Komödien

Anderseits: Wenn du vier „Heinrich“-Filme kurz hintereinander gesehen hat, dann ziehen die dich auch runter. Man wünscht sich dann ein Festival mit lauter Komödien, möglichst laut und lustig. Wenigsten ein einziges Mal. Wenigstens in diesem einen Jahr, in dem doch alles andere um uns herum ziemlich dunkel ist. Dieser Wunsch ist natürlich gaga, aber man ist geneigt, sich ihn zu verzeihen.

In drei der vier gesehenen Wettbewerbsbeiträge spielt jenes Phänomen eine Rolle, welches derzeit den Eindruck eines kaltherzigen, inhumanen Europa vermittelt: die Fremden, die Migranten, die Flüchtlinge.

Um einen Arbeitsmigranten geht es etwa in dem polnischen Beitrag „I never cry“ (Ich weine nie). Die 17-jährige Heldin Ola ist ganz typisch für die Protagonisten der jungen europäischen Filmszene, wie sie sich seit Jahren in Braunschweig präsentiert. Desillusioniert, unsentimental bis zur Schroffheit, freiheitswild, unangepasst, lodernd von einem inwendigen Grimm. Und doch natürlich auch furchtbar wärmebedürftig in kalten Zeiten.

Der Traum vom eigenen Auto

Ola bekommt von ihrer Mutter den Auftrag, die Leiche ihres Vaters in die polnische Provinz zurückzuholen, der als Gastarbeiter in Irland einem Arbeitsunfall erlegen ist. Anrührend, aber eben auch sehr traurig ist nun zu erleben, wie Ola erfährt, dass ihr Vater kein Geld von der Versicherung bekommt, weil er eine illegale Extraschicht geschoben hat, um die Familie daheim noch mehr zu unterstützen. Wie er Geld in einem Briefumschlag gesammelt hat, um der Tochter ein Auto zu schenken – ihr sehnlichster Wunsch.

Aber wer war ihr Vater wirklich? Schulterzucken in Irland: Er war wie die anderen. Er war einer von vielen. Er hat alles gegeben. Ein Film mit einer etwas sentimentalen Wendung, aber in der Reise der Tochter zum toten Vater und ihrer nachgetragenen Liebe ein bewegendes Stück Erinnerung an einen Mann, der sein Leben unbedeutend und unbeachtet hingegeben hat.

Schwächen hat auch der bulgarisch britische Beitrag „Cat in the Wall“ (Katze in der Wand). Er fällt etwas aufdringlich und zuweilen verlabert mit seinem Problem-Coctail ins Haus. Es geht um ein bulgarisches Geschwisterpaar, das in einem heruntergekommenen Londoner Wohnkomplex haust, welches demnächst zur überteuerten Sanierung ansteht. Sie ist Architektin, jobbt aber als Kellnerin. Er ist studierter Historiker, bekommt aber keine Chance als Lehrer. So weit, so trist.

Nachts fängt sie Mäuse

Bis eben jene Katze tatsächlich in einer Wand stecken bleibt und auf diese Weise die Verhältnisse in dem auch von Schwarzen und „White Trash“ bewohnten Haus zum Tanzen bringt. Als es zu Intrigen und infolgedessen zu einer Polizei-Razzia kommt, wird die heillose Botschaft des Films vor dem Hintergrund des Brexit deutlich: Wenn die Architektin die Polizisten anschreit: „Wir sind Bürger dieses Landes verdammt, und keine dreckigen Flüchtlinge!“

Das Ende ist ähnlich dunkel wie in dem schwedischen Film: Der kleine Sohn der Architektin, der die Szene miterlebt hat, weint im Bett und sie tröstet ihn im mattgelben Licht der Vorstadtfunzeln mit Geschichten von der Katze: „Nachts fängt sie Mäuse.“

Heulen vor Hoffnung

Auch im im italienischem Beitrag „Rose Stone Star“ (Rose Stein Stern) ist das Ende ziemlich todtraurig. Auch hier endet eine Mutter-Kind-Geschichte im Dunkeln. Es ist die subtile Beziehungsgeschichte zwischen einer temperamentvollen, attraktiven jungen Mutter und ihrer Tochter. Auch hier tauschen Flüchtlinge auf – zwar eher am Rande, aber doch auch wuchtig genug, um jegliche Idylle im Keim zu ersticken und eine ungut spannungsvolle Atmosphäre entstehen zu lassen.

Die junge Frau versucht, sich durch die Beschaffung von Aufenthaltsgenehmigungen über Wasser zu halten. Doch sie sinkt immer tiefer. Am Ende treffen sich die Blicke der Muter und der Tochter von fern. Ein stummer Schmerz, aber vielleicht auch ein erstes echtes Wahrnehmen im Auge der anderen. Ein kleiner Schimmer.

So, jetzt nochmal ganz kurz zurück zu „Charter“. Da ist diese wunderbar helle Karaoke-Szene, die wollen wir nicht verschweigen, die sollten Sie nicht versäumen. Wie die schwedische Mutter auf Teneriffa ihre zunächst abweisenden Kinder zum Singen lockt: „I would do anything for Love, but I won’t do that““. Eine so herzige, anrührende Szene, dass ich ein bisschen heulen musste vor lauter Hoffnung auf eine gutes Ende für die drei...