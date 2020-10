Der Literaturnobelpreis geht an Louise Glück.

Stockholm Wer folgt auf Olga Tokarczuk und Peter Handke? Fast 200 Kandidaten waren im Rennen um den Literaturnobelpreis. Jetzt hat die Jury in Stockholm das Ergebnis verkündet.

Auszeichnung Literaturnobelpreis geht an Amerikanerin Louise Glück

Die amerikanische Poetin Louise Glück erhält in diesem Jahr den Literaturnobelpreis. Das gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt.

